За останній рік спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України ліквідували 9,5 тис. осіб живої сили противника та десятки одиниць техніки в Покровську та його околицях.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ ліквідувала за рік 9,5 тис. окупантів та ворожу техніку

Служба безпеки також за рік знищила та уразила:

255 ворожих танків;

433 бойові броньовані машини;

343 артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню;

78 засобів протиповітряної оборони;

12 засобів радіоелектронної боротьби та розвідки;

4 553 одиниці автотранспорту;

3 824 ворожі позиції та укріплення;

65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, 4 листопада у Генеральному штабі повідомили, що жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації.

За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, ситуація у Покровську залишається складною, однак нині проводиться комплексна операція з виявлення ворожих сил у міській забудові, їхнього знищення та витіснення російських окупантів із міста.

За минулу добу українські війська ліквідували 1 170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 352-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,147 млн осіб.

