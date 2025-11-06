Бійці СБУ за рік знищили 9,5 тис. окупантів і сотні одиниць техніки у районі Покровська
За останній рік спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа Служби безпеки України ліквідували 9,5 тис. осіб живої сили противника та десятки одиниць техніки в Покровську та його околицях.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Служба безпеки також за рік знищила та уразила:
- 255 ворожих танків;
- 433 бойові броньовані машини;
- 343 артилерійські системи та реактивні системи залпового вогню;
- 78 засобів протиповітряної оборони;
- 12 засобів радіоелектронної боротьби та розвідки;
- 4 553 одиниці автотранспорту;
- 3 824 ворожі позиції та укріплення;
- 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.
Нагадаємо, 4 листопада у Генеральному штабі повідомили, що жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації.
За словами речника Генштабу Андрія Ковальова, ситуація у Покровську залишається складною, однак нині проводиться комплексна операція з виявлення ворожих сил у міській забудові, їхнього знищення та витіснення російських окупантів із міста.
За минулу добу українські війська ліквідували 1 170 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 352-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,147 млн осіб.