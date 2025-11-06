У ніч на 5 листопада 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по базі зберігання, підготовки та запуску безпілотників Shahed на тимчасово окупованій території Донецька, зокрема на території Донецького аеропорту.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ уразили об’єкти окупантів

За даними об’єктивного контролю, на території об’єкта зафіксовано серію вибухів та потужну вторинну детонацію.

Операцію здійснили підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем (414 бригада) та Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Також Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, що у Волгоградській області Росії.

Річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу становить 15,7 млн тонн, що є 5,6% від всієї переробки в РФ. В районі цілі було зафіксовано вибухи та пожежу.

Крім того, з метою зниження логістичних спроможностей противника на території тимчасово окупованої АР Крим уражено 3 об’єкти ПММ:

На нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді.

На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загоряння резервуарів з паливом.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів з ураження критичних елементів воєнно-промислової інфраструктури держави-агресора як на її теренах, так і на тимчасово окупованих територіях.

Факти ICTV також писали про пожежі в Сімферополі вночі 6 листопада. Перед пожежами очевидці чули звуки, схожі на проліт безпілотників.

