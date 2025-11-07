У Покровську перебуває 314 російських окупантів. Головна мета ворога залишається незмінною – повністю окупувати місто.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ситуація у Покровську

За словами Зеленського, ситуація у Покровську залишається важкою.

5 листопада росіяни на техніці намагалися штурмувати, і ворог втратив цю техніку.

– Але ціль №1 для ворога – окупувати Покровськ якомога швидше. Ціль ця і залишається. Це зрозуміло від кількості штурмів, – сказав Володимир Зеленський.

За три доби зафіксовано 220 штурмів Покровська. За даними військових, безпосередньо у місті знаходиться 314 росіян, сказав президент.

За словами начальника Генштабу Андрія Гнатова, росіяни аж ніяк не відмовляються від спроб захопити Покровськ і створити умови для його оточення.

– У ворога є певна перевага в силах і засобах. Окупанти інфільтрувалися частково в міську забудову, особливо на південні околиці населеного пункту. Намагаються створити осередок для того, щоб продовжувати далі наступ, – наголосив Андрій Гнатов.

Ситуація на Харківщині та Донеччині

На Куп’янському напрямку Сили оборони просунулися на 1100-1200 метрів. На Вовчанському напрямку ситуація може ускладнюватися через накопичення ворогом сил.

– На Вовчанському напрямку за добу зафіксовано накопичення ворога у кількості 600 осіб, за даними наших військових, – сказав президент.

Також ворог намагався штурмувати на Сіверському напрямку, проте без успіху. На Краматорському, Костянтинівському, Очеретинському напрямках російські окупанти штурмували, але успіхів теж не мали.

За рік спецпризначенці СБУ ліквідували 9,5 тис. осіб живої сили противника в Покровську та його околицях.

Також бійці СБУ уразили 255 російських танків, 433 бойові броньовані машини, 343 артсистеми та 78 засобів протиповітряної оборони. Крім того, уражено 3 824 ворожі позиції.

Джерело : Офіс президента

