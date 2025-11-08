Евгений Ласийчук – командир 7 корпуса Десантно-штурмовых войск стал бригадным генералом.

Ласийчук стал бригадным генералом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ № 833/2025 о присвоении Евгению Ласийчуку в пятницу, 7 ноября, накануне Дня ДШУ.

– Это – признание лидерства командира, его решимости, несгибаемого духа и вклада в развитие Десантно-штурмовых войск. 7 корпус ШР ДШВ поздравляет бригадного генерала Евгения Ласийчука с присвоением первого генеральского звания, – сообщили в 7 корпусе ДШВ.

Напомним, 8 ноября Украина чествует воинов Десантно-штурмовых войск.

Бойцы ДШВ – это те, кто всегда первыми берут на себя самые сложные задачи на поле боя, действуют решительно и самоотверженно.

Праздник выпадает на день архангела Михаила, который считается небесным покровителем военных.

Фото: 7 корпус ДШВ

