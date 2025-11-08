Зеленский присвоил командиру 7 корпуса ДШВ Евгению Ласийчуку звание бригадного генерала
Евгений Ласийчук – командир 7 корпуса Десантно-штурмовых войск стал бригадным генералом.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ № 833/2025 о присвоении Евгению Ласийчуку в пятницу, 7 ноября, накануне Дня ДШУ.
– Это – признание лидерства командира, его решимости, несгибаемого духа и вклада в развитие Десантно-штурмовых войск. 7 корпус ШР ДШВ поздравляет бригадного генерала Евгения Ласийчука с присвоением первого генеральского звания, – сообщили в 7 корпусе ДШВ.
Напомним, 8 ноября Украина чествует воинов Десантно-штурмовых войск.
Бойцы ДШВ – это те, кто всегда первыми берут на себя самые сложные задачи на поле боя, действуют решительно и самоотверженно.
Праздник выпадает на день архангела Михаила, который считается небесным покровителем военных.
Фото: 7 корпус ДШВ