Зеленський надав командиру 7 корпусу ДШВ Євгену Ласійчуку звання бригадного генерала
- Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 7 корпусу ДШВ Євгену Ласійчуку.
- Рішення стало визнанням лідерства та незламності командира 7 корпусу.
Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ № 833/2025 про присвоєння Євгену Ласійчуку у п’ятницю, 7 листопада, напередодні Дня ДШВ.
– Це – визнання лідерства командира, його рішучості, незламного духу та внеску у розбудову Десантно-штурмових військ. 7 корпус ШР ДШВ вітає бригадного генерала Євгена Ласійчука з присвоєнням першого генеральського звання, – повідомили у 7 корпусі ДШВ.
Нагадаємо, 8 листопада, Україна вшановує воїнів Десантно-штурмових військ.
Бійці ДШВ – це ті, хто завжди першими беруть на себе найскладніші завдання на полі бою, діють рішуче й самовіддано.
Свято припадає на день архангела Михаїла, який вважається небесним покровителем військових.
Фото: 7 корпус ДШВ