Євген Ласійчук – командир 7 корпусу Десантно-штурмових військ став бригадним генералом.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ № 833/2025 про присвоєння Євгену Ласійчуку у п’ятницю, 7 листопада, напередодні Дня ДШВ.

– Це – визнання лідерства командира, його рішучості, незламного духу та внеску у розбудову Десантно-штурмових військ. 7 корпус ШР ДШВ вітає бригадного генерала Євгена Ласійчука з присвоєнням першого генеральського звання, – повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Нагадаємо, 8 листопада, Україна вшановує воїнів Десантно-штурмових військ.

Бійці ДШВ – це ті, хто завжди першими беруть на себе найскладніші завдання на полі бою, діють рішуче й самовіддано.

Свято припадає на день архангела Михаїла, який вважається небесним покровителем військових.

Фото: 7 корпус ДШВ

