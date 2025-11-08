ЗСУ у Покровську зачищають від окупантів будинок за будинком – угруповання Схід
- У Покровську штурмовики зачищають міську забудову від інфільтрованих окупантів.
- Сили оборони вишукують та знищують ворожі екіпажі БпЛА.
У Покровську штурмові групи Сил оборони України зачищають від російських окупантів будинок за будинком.
Про це повідомляє пресцентр Угруповання військ Схід.
Ситуація у Покровську 8 листопада
Так, на Покровському напрямку станом на 18:00 8 листопада окупанти 57 разів намагалися потіснити наших оборонців із займаних позицій. Сили оборони за сьогодні вже відбили 52 ворожі атаки.
Також продовжуються пошуково-ударні операції у Покровську, адже росіяни не полишають спроб просочуватися до міста.
За даними військових, спроби ворога зайти у північні околиці Покровська є безуспішними.
Штурмові групи Сил оборони України безпосередньо в місті виявляють та знищують ворога – зачищають від окупантів будинок за будинком.
Особлива увага приділяється знищенню російських пілотів дронів.
Ситуація біля Мирнограда
За даними УВ Схід, окупанти продовжують атакувати в районі Мирнограда, проте наші оборонці тримають позиції та не дають росіянам закріпитися на околицях.
Попри те, що логістика українських підрозділів ускладнена, та все ж забезпечується в необхідному обсязі.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в самому Покровську перебуває 314 російських окупантів.
Своєю чергою 7 корпусу ДШВ повідомляв, що загарбники зменшили свою активність у Покровську, бо хочуть мінімізувати втрати та очікують на поповнення.