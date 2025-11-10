Энергетики приступили к восстановлению тепловых электростанций компании Центрэнерго, которые были остановлены после массированных российских атак.

Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук во время брифинга.

Гринчук о восстановлении Центрэнерго

Она уточнила, что под управлением Центрэнерго находятся две тепловые электростанции — Змиевская и Трипольская.

— Действительно были повреждения. Коллеги уже приступили к восстановлению и ремонтам. Не будем разглашать успехи, которые планируем, но работа по восстановлению ведется, — отметила министр.

По словам Гринчук, во время войны часто случаются ситуации, когда работа энергообъектов вынужденно останавливается.

Это делают даже в ручном режиме, чтобы избежать дальнейших разрушений.

Только после разбора завалов специалисты могут оценить состояние оборудования, определить возможность его восстановления и установить, какие компоненты требуют замены.

— К сожалению, тепловые электростанции Центрэнерго с начала войны уже несколько раз прекращали свою работу, затем проводились ремонтные работы — восстанавливали, и потом снова, — сказала глава Минэнерго.

Напомним, в ночь на 8 ноября в результате массированного российского удара по энергетической инфраструктуре Украины были остановлены все теплоэлектростанции Центрэнерго.

В компании заявили, что атака стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения РФ.

Российские войска применили дроны и ракеты, нанеся удары по станциям, которые уже были восстановлены после прошлогодних обстрелов.

Фото: Змиевская ТЭС

