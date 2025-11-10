У TikTok з’явилася серія фейкових відео, в яких нібито військові ЗСУ говорять про “повне оточення Куп’янська” російськими військами. Як повідомляють фахівці, ці ролики створені за допомогою штучного інтелекту.

РФ розповсюджує фейк про оточення Куп’янська

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

У фейкових відео легко впізнати ознаки ШІ – неприродну міміку, штучний голос і помилки у вимові.

Зокрема, актори неправильно ставлять наголос у слові Куп’янськ – на “я” замість правильного “у”.

Насправді інформація про оточення не відповідає дійсності. На напрямку тривають інтенсивні бойові дії, українські сили успішно стримують противника.

Як зазначили у ЦПД, такі фейки є частиною чергової інформаційної операції РФ, спрямованої на деморалізацію українців.

Російські дезінформаційні кампанії дедалі частіше використовують генеративні технології, тому важливо перевіряти джерела та не довіряти сенсаційним відео з соцмереж.

Раніше фахівці вже фіксували подібні ШІ-відео, де розповідали про “масову здачу в полон” українських військових у районі Покровська та “тяжке становище” Сил оборони під Вовчанськом.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації оприлюднив детальний прогноз можливих інформаційних операцій, які, за оцінкою аналітиків, можуть активізувати впродовж першої половини листопада 2025 року.

Детальніше про ключові напрями російських інформаційних операцій – читайте в матеріалі.

Фото: ЦПД

