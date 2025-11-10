Українцям платитимуть за підключення генераторів до вишок зв’язку
- Украинцы могут подключать генераторы к базовым станциям мобильных операторов и получать за это оплату.
- За 12 часов питания базовой станции физическое лицо получит примерно 1 320 грн, а юридическое лицо - около 1 720 грн.
Украинцам и бизнесу предлагают поддержать базовые станции мобильных операторов собственными генераторами. За это участники инициативы будут получать денежное вознаграждение.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Украинцам предлагают поддержать генераторами мобильную связь
— Бизнес и ответственных граждан приглашают оплачивать питание базовых станций операторов своими генераторами, чтобы во время блэкаутов украинцы могли вызвать скорую, получать экстренные уведомления и связаться с родными, — говорится в сообщении.
Граждане, у которых есть генератор мощностью от 7,2 кВт, могут подключить его к мобильной станции и получать ориентировочно от 110 до 140 грн за час работы.
Например, за 12 часов питания базовой станции физическое лицо получит примерно 1 320 грн, а юридическое лицо — около 1 720 грн.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 28 по будням с 9:00 до 18:00.
Оператор горячей линии подберет ближайшую базовую станцию, объяснит условия участия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст контакты мобильному оператору.
Далее позвонит представитель оператора, проверит технические возможности, согласует все детали и заключит договор.
— Вы отвечаете за обслуживание и заправку генератора. Техническое подключение к базовой станции — ответственность оператора. Это общее дело государства, бизнеса и граждан. Каждый подключенный генератор — реальная помощь людям оставаться на связи в критические моменты, — отметили в Минцифры.
Напомним, с начала осени Россия усилила массированные удары по энергетическим объектам Украины.
В ночь на 8 ноября российские войска осуществили масштабную атаку, применив дроны и ракеты различных типов. Основной целью агрессора стала энергетическая инфраструктура страны.
В результате обстрелов в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, а в Киеве дважды применяли экстренные.
По состоянию на 9 ноября энергетики постепенно стабилизировали работу системы. Самая сложная ситуация оставалась в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
В остальных регионах действовали ограничения и почасовые графики отключений объемом до двух с половиной очередей.
10 ноября в Киеве и большинстве областей Украины продолжают действовать графики отключений света. Ограничения продлятся в течение суток и могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы.