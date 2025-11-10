Украинцам и бизнесу предлагают поддержать базовые станции мобильных операторов собственными генераторами. За это участники инициативы будут получать денежное вознаграждение.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Украинцам предлагают поддержать генераторами мобильную связь

— Бизнес и ответственных граждан приглашают оплачивать питание базовых станций операторов своими генераторами, чтобы во время блэкаутов украинцы могли вызвать скорую, получать экстренные уведомления и связаться с родными, — говорится в сообщении.

Граждане, у которых есть генератор мощностью от 7,2 кВт, могут подключить его к мобильной станции и получать ориентировочно от 110 до 140 грн за час работы.

Например, за 12 часов питания базовой станции физическое лицо получит примерно 1 320 грн, а юридическое лицо — около 1 720 грн.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0 800 33 63 28 по будням с 9:00 до 18:00.

Оператор горячей линии подберет ближайшую базовую станцию, объяснит условия участия, рассчитает ориентировочную сумму оплаты и передаст контакты мобильному оператору.

Далее позвонит представитель оператора, проверит технические возможности, согласует все детали и заключит договор.

— Вы отвечаете за обслуживание и заправку генератора. Техническое подключение к базовой станции — ответственность оператора. Это общее дело государства, бизнеса и граждан. Каждый подключенный генератор — реальная помощь людям оставаться на связи в критические моменты, — отметили в Минцифры.

Напомним, с начала осени Россия усилила массированные удары по энергетическим объектам Украины.

В ночь на 8 ноября российские войска осуществили масштабную атаку, применив дроны и ракеты различных типов. Основной целью агрессора стала энергетическая инфраструктура страны.

В результате обстрелов в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии, а в Киеве дважды применяли экстренные.

По состоянию на 9 ноября энергетики постепенно стабилизировали работу системы. Самая сложная ситуация оставалась в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

В остальных регионах действовали ограничения и почасовые графики отключений объемом до двух с половиной очередей.

10 ноября в Киеве и большинстве областей Украины продолжают действовать графики отключений света. Ограничения продлятся в течение суток и могут меняться в зависимости от состояния энергосистемы.

