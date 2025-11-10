Українцям та бізнесу пропонують заживити базові станції мобільних операторів власними генераторами. За це учасники ініціативи отримуватимуть грошову винагороду.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Українцям пропонують підтримати генераторами мобільний зв’язок

– Бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв’язатися з рідними, – йдеться в повідомленні.

Громадяни, які мають генератор потужністю від 7,2 кВт, можуть підключити його до мобільної станції та отримувати орієнтовно від 110 до 140 грн за годину роботи.

Наприклад, за 12 годин живлення базової станції фізична особа отримає приблизно 1 320 грн, а юридична особа – близько 1 720 грн.

Щоб долучитися до проєкту, необхідно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28 по буднях з 9:00 до 18:00.

Оператор гарячої лінії підбере найближчу базову станцію, пояснить умови участі, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти мобільному оператору.

Далі зателефонує представник оператора, перевірить технічні можливості, погодить усі деталі та укладе угоду.

– Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції – відповідальність оператора. Це спільна справа держави, бізнесу та громадян. Кожен підключений генератор – реальна допомога людям залишатися на зв’язку в критичні моменти, – зазначили в Мінцифри.

Нагадаємо, з початку осені Росія посилила масовані удари по енергетичних об’єктах України.

У ніч на 8 листопада російські війська здійснили масштабну атаку, застосувавши дрони та ракети різних типів. Основною ціллю агресора стала енергетична інфраструктура країни.

Унаслідок обстрілів у кількох регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії, а в Києві двічі застосовували екстрені.

Станом на 9 листопада енергетики поступово стабілізували роботу системи. Найскладніша ситуація залишалася у Харківській, Сумській та Полтавській областях.

У решті регіонів діяли обмеження та погодинні графіки відключень обсягом до двох із половиною черг.

10 листопада у Києві та більшості областей України продовжують діяти графіки відключень світла. Обмеження триватимуть протягом доби та можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми.

