Секретарь СНБО Рустем Умеров только что прибыл в Стамбул. Он отметил, что в эти дни будет работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов.

Умеров прибыл в Стамбул: детали визита

Секретарь СНБО приехал в Стамбул, где будет работать над разблокировкой обменов пленными.

— На днях буду работать в Турции и на Ближнем Востоке, чтобы разблокировать процесс обменов. Была договоренность – и нужно ее реализовать. Задача президента Украины четкая – украинцы должны возвращаться домой из плена, — отметил он в Telegram.

Также Умеров анонсировал встречи на днях, в частности, в Турции, на повестке дня будет возобновление обменов.

Напомним, что 2 октября между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными – домой вернулись 185 военных и 20 гражданских.

Позже Зеленский заявил, что переговоры об обмене пленными между Украиной и Россией проходят сложно. Он отметил, что россияне готовят провокации, связанные с обменом пленными, чтобы дискредитировать украинскую власть в глазах собственного народа.

