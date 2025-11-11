Секретар РНБО Рустем Умєров щойно прибув до Стамбулу. Він зазначив, що цими днями буде працювати в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів.

Умєров прибув до Стамбулу: деталі візиту

Секретар РНБО приїхав до Стамбулу, де працюватиме над розблокуванням обмінів полоненими.

– Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону, – написав він у Telegram.

Також Умєров анонсував зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині, на порядку денному буде відновлення обмінів.

Нагадаємо, що 2 жовтня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими – додому повернулися 185 військових і 20 цивільних.

Пізніше Зеленський заявив, що переговори про обмін полоненими між Україною та Росією відбуваються складно. Він зазначив, що росіяни готують провокації, пов’язані з обміном полоненими, аби дискредитувати українську владу в очах власного народу.

