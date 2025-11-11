Умєров прибув до Стамбулу, аби розблокувати обміни полоненими
- Секретар РНБО Рустем Умєров перебуває з візитом у Стамбулі.
- Туди він прибув, аби провести роботу над розблокуванням процесів обмінів полоненими.
- Умєров зазначив, що завдання президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону.
Секретар РНБО Рустем Умєров щойно прибув до Стамбулу. Він зазначив, що цими днями буде працювати в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів.
Умєров прибув до Стамбулу: деталі візиту
Секретар РНБО приїхав до Стамбулу, де працюватиме над розблокуванням обмінів полоненими.
– Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість – і треба її реалізувати. Завдання президента України чітке – українці мають повертатись додому з полону, – написав він у Telegram.
Також Умєров анонсував зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині, на порядку денному буде відновлення обмінів.
Нагадаємо, що 2 жовтня між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими – додому повернулися 185 військових і 20 цивільних.
Пізніше Зеленський заявив, що переговори про обмін полоненими між Україною та Росією відбуваються складно. Він зазначив, що росіяни готують провокації, пов’язані з обміном полоненими, аби дискредитувати українську владу в очах власного народу.