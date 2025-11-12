Результаты перехватчиков-дронов при отражении атак на Украину значительно растут.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о работе перехватчиков-дронов

— Почти каждую ночь работают наши защитники неба, отражая российские атаки. И вместе с подразделениями РЭБ, армейской авиацией, мобильными огневыми группами уже значительно растут результаты у дронов-перехватчиков: с начала месяца уже более 150, есть сбития и этой ночью. И будет больше, — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина обязательно продолжит развивать технологию дронов-перехватчиков и обучать экипажи.

— Министерство обороны контрактирует все производственные мощности перехватчиков. Работаем над более тесным взаимодействием с партнерами — совместное производство, финансирование позволят нам масштабировать это быстрее. Спасибо всем, кто развивает направление, — отметил глава государства.

Напомним, что во время ночной атаки российские войска атаковали Украину 121 ударным беспилотником.

Около 70 из запущенных оккупантами дронов, по данным Воздушных сил ВСУ, составляли Шахеды.

Зафиксировано сбивание/подавление 90 вражеских БПЛА, попадание 31 ударного дрона на 19 локациях, а также падение сбитых вражеских целей и их обломков на одной локации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 358-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

