Результати дронів-перехоплювачів під час відбиття атак на Україну значно покращуються.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про роботу дронів-перехоплювачів

— Майже щоночі працюють наші захисники неба, відбиваючи російські атаки. І разом із підрозділами РЕБ, армійською авіацією, мобільними вогневими групами вже значно зростають результати у дронів-перехоплювачів: від початку місяця вже понад 150, є збиття і цієї ночі. І буде більше, — написав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна обов’язково продовжить розвивати технологію дронів-перехоплювачів і навчати екіпажі.

— Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності перехоплювачів. Працюємо над тіснішою взаємодією з партнерами – спільне виробництво, фінансування дозволять нам масштабувати це швидше. Дякую всім, хто розвиває напрям, — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що під час нічної атаки російські війська атакували Україну 121 ударним безпілотником.

Близько 70 із запущених окупантами дронів, за даними Повітряних сил ЗСУ, становили Шахеди.

Зафіксовано збиття/приглушення 90 ворожих БпЛА, влучання 31 ударного дрона на 19 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей та їхніх уламків на одній локації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

