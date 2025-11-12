У ніч з 11 на 12 листопада російські окупанти знову атакували Одесу. В одному з районів міста пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Про наслідки нічної атаки на Одесу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нічна атака на Одесу 12 листопада: наслідки

Уночі російська армія завдала удару по Пересипському району Одеси. Пошкодження зазнав багатоповерховий житловий будинок.

– Сталося займання на верхніх поверхах будівлі, що перебуває на стадії будівництва. Вогонь охопив невелику площу та згас самостійно, – повідомив Олег Кіпер.

Інформація про загиблих чи постраждалих, на щастя, не надходила.

Нагадаємо, що минулої ночі РФ масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури.

На кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Також пошкоджено депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі. Одна людина дістала осколкові поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

