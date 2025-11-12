Першу у своєму роді стіну дронів незабаром розгорнуть в Україні. Її основне завдання – захист українських міст та інфраструктури.

Про це повідомляє видання Business Insider.

Стіна з дронів для України: що відомо

Стіна, що складається з десятків невеликих дронів, призначається для перехоплення в небі російських безпілотників.

Засновник західної компанії Atreyd, яка і розробила цю систему, називає її літаючим мінним полем для дронів.

Atreyd вже відправила нову систему оборони в Україну. Очікується, що стіна дронів почне працювати протягом декількох тижнів.

Ця стіна дронів не має аналогів за всю історію збройних конфліктів.

Спочатку систему використовуватимуть для захисту міст та критичної інфраструктури від російських ударних безпілотників. А згодом цілком ймовірно, що її перемістять ближче до лінії фронту для перехоплення потужних керованих авіабомб (КАБи).

Як зазначає видання, саме ударні БпЛа та планерні бомби є двома найскладнішими загрозами для України. Саме ці два види зброї є дешевими, тож росіяни можуть їх вироблятися масово, а це створює чимале навантаження на системи протиповітряної оборони.

Росія використовує дрони типу Shahed під час масованих атак на українські міста та цивільну інфраструктуру. Ворог запускає сотні безпілотників різних типів, що дуже перевантажує українську ППО.

Планерні бомби складно радіолокаційно виявити, вони мають короткий час польоту та небалістичну траєкторію і все це робить їх складними для перехоплення.

Як працює стіна дронів

Стіна складається з набору дронів з видом від першої особи; злітають зі стартових платформ після виявлення загрози.

Дрони оснащені невеликими вибуховими зарядами, їх розташовують в декількох шарах на певній відстані один від одного.

У польоті дрони утворюють щось на зразок завіси в небі.

Система використовує штучний інтелект для зміни структури стіни, щоб підлаштуватися під траєкторію ворожих БпЛА, каже засновник Atreyd.

Вартість стіни дронів становить лише кілька тисяч доларів. Дрони, які не вибухнули при контакті, повертаються на платформи і їх використають у наступних місіях.

В Atreyd наголосили, що стіна дронів може працювати в умовах відсутності GPS, оскільки в неї попередньо завантажили 3D-карту зони відповідальності.

Дрони можуть працювати на висоті декількох тисяч метрів і оснащені технологією ідентифікації для запобігання випадкам “дружнього вогню”.

Система є повністю автономною, проте за потреби пілот може перекрити систему.

Засновник Atreyd говорить, що один пілот може керувати 100 дронами, і для цього не потрібні спеціальні навички чи досвід польотів на безпілотниках. Пілот має лише добре засвоїти керування системою та вміти активувати аварійний вимикач.

У компанії наголошують, що стіна дронів показала 100% ефективність під час тестування.

