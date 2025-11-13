Основным кандидатом на должность министра энергетики является действующий глава государственного предприятия НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.

Корецкий может стать новым министром энергетики

Как сообщили Суспільному источники в Офисе президента, глава государственного предприятия НАК Нафтогаз Сергей Корецкий является главным кандидатом на пост министра энергетики.

Собеседник отметил, что других кандидатов сейчас не рассматривают, поскольку Корецкий “самый сильный в отрасли”.

Сейчас смотрят

Сергей Корецкий: что о нем известно

В мае 2025 года Сергей Корецкий возглавил Нафтогаз. Это произошло после того, как его предшественника, Алексея Чернышова, назначили министром национального единства. До этого Корецкий более двух лет был главой Укрнафты, а ранее руководил сетью автозаправочных станций WOG.

Напомним, что вечером 12 ноября министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.

В отставку подал также министр юстиции Герман Галущенко. Эти кадровые изменения происходят как следствие проведения масштабной операции НАБУ по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

Фото: Сергей Корецкий

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.