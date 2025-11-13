Глава Нафтогаза Корецкий может стать новым министром энергетики: что о нем известно
- Сергей Корецкий может стать новым министром энергетики, сменив на посту Светлану Гринчук.
- Сейчас он является главой государственного предприятия НАК Нафтогаз.
- Как сообщают источники в ОП, других кандидатов пока не рассматривают, потому что Корецкий "самый сильный в отрасли".
Основным кандидатом на должность министра энергетики является действующий глава государственного предприятия НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.
Корецкий может стать новым министром энергетики
Как сообщили Суспільному источники в Офисе президента, глава государственного предприятия НАК Нафтогаз Сергей Корецкий является главным кандидатом на пост министра энергетики.
Собеседник отметил, что других кандидатов сейчас не рассматривают, поскольку Корецкий “самый сильный в отрасли”.
Сергей Корецкий: что о нем известно
В мае 2025 года Сергей Корецкий возглавил Нафтогаз. Это произошло после того, как его предшественника, Алексея Чернышова, назначили министром национального единства. До этого Корецкий более двух лет был главой Укрнафты, а ранее руководил сетью автозаправочных станций WOG.
Напомним, что вечером 12 ноября министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке.
В отставку подал также министр юстиции Герман Галущенко. Эти кадровые изменения происходят как следствие проведения масштабной операции НАБУ по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
Фото: Сергей Корецкий