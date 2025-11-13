Основним кандидатом на посаду міністра енергетики є чинний очільник державного підприємства НАК Нафтогаз Сергій Корецький.

Корецький може стати новим міністром енергетики

Як повідомили Суспільному джерела в Офісі президента, очільник державного підприємства НАК Нафтогаз Сергій Корецький є головним кандидатом на посаду міністра енергетики.

Співрозмовник зазначив, що інших кандидатів нині не розглядають, оскільки Корецький “найсильніший у галузі”.

Сергій Корецький: що про нього відомо

У травні 2025 року Сергій Корецький очолив Нафтогаз. Це сталося після того, як його попередника, Олексія Чернишова, призначили міністром національної єдності. До цього Корецький понад два роки був головкою Укрнафти, а раніше керував мережею автозаправних станцій WOG.

Нагадаємо, що ввечері 12 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

У відставку подав також міністр юстиції Герман Галущенко. Ці кадрові зміни відбуваються як наслідок проведення масштабної операції НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики.

Фото: Сергій Корецький

