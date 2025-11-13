Очільник Нафтогазу Корецький може стати новим міністром енергетики: що про нього відомо
- Сергій Корецький може стати новим міністром енергетики, змінивши на посаді Світлану Гринчук.
- Наразі він є очільником державного підприємства НАК Нафтогаз.
- Як повідомляють джера в ОП, інших кандидатів наразі не розглядають, тому що Корецький "найсильніший у галузі"
Основним кандидатом на посаду міністра енергетики є чинний очільник державного підприємства НАК Нафтогаз Сергій Корецький.
Корецький може стати новим міністром енергетики
Як повідомили Суспільному джерела в Офісі президента, очільник державного підприємства НАК Нафтогаз Сергій Корецький є головним кандидатом на посаду міністра енергетики.
Співрозмовник зазначив, що інших кандидатів нині не розглядають, оскільки Корецький “найсильніший у галузі”.
Сергій Корецький: що про нього відомо
У травні 2025 року Сергій Корецький очолив Нафтогаз. Це сталося після того, як його попередника, Олексія Чернишова, призначили міністром національної єдності. До цього Корецький понад два роки був головкою Укрнафти, а раніше керував мережею автозаправних станцій WOG.
Нагадаємо, що ввечері 12 листопада міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.
У відставку подав також міністр юстиції Герман Галущенко. Ці кадрові зміни відбуваються як наслідок проведення масштабної операції НАБУ з викриття корупції у сфері енергетики.
Фото: Сергій Корецький