14 ноября в Украине будет преимущественно тепло и облачно с прояснениями, без существенных осадков. Самая высокая температура днем ожидается на западе +10…+14 градусов, на остальной территории +7…+12 градусов. Юго-западный ветер в пятницу будет порывистым, 7–14 м/с, поэтому стоит одеваться теплее и избегать пребывания под окнами многоэтажек.

В Киеве 14 ноября ожидается без осадков, порывистый ветер и днем около +10 градусов. Далее прогнозируем уже описанные колебания температуры и вероятный мокрый снег во вторник. Но совсем скоро погода изменится и наступит похолодание в ноябре.

Когда будет похолодание в Украине, читайте в нашем материале.

Когда ждать похолодания в ноябре в Украине

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook рассказала, что середина ноября наконец-то начнет проявлять себя ярче.

В ближайшие дни ожидается такая погода:

Пятница-суббота (14-15 ноября) — потепление;

Воскресенье (16 ноября) — похолодание;

Понедельник (17 ноября) — снова потеплеет;

По словам синоптика, во вторник, 18 ноября, ожидается достаточно сильное похолодание в Украине, поэтому ночью возможны небольшие минусы, а днем температура будет колебаться от +2 до +6 градусов. На западе, севере и в центре страны вероятен мокрый снег.

— В ноябре снег мог бы уже быть давно, это и так он к нам снисходителен, — подчеркнула синоптик.

Похолодание в ноябре: стоит ли ждать снега

По словам синоптика и руководителя Черкасского областного центра гидрометеорологии Виталия Постриганя, холодный период стал короче и теплее, а большие снежные запасы встречаются все реже.

В то же время случаи неблагоприятных зимних явлений участились, ведь поздние весенние снегопады сейчас фиксируют в марте и даже апреле. Например, 4 апреля 2015 года в Умани и Звенигородке снежный покров достигал 15-17 см, и подобная тенденция сохраняется.

Синоптик рассказал, что долгосрочные прогнозы погоды составляют по различным методикам международные метеоцентры, среди которых хорошо развито моделирование у американских коллег.

— Вот как раз последнее обновление одной из многочисленных моделей прогнозирует серьезное похолодание в Украине уже в третьей декаде ноября. Ему даже дают шансы стать четвертым за последние 70 лет. Мы к таким методикам относимся взвешенно, объяснение простое – долгосрочное прогнозирование погоды необходимо и над этим работает современная метеорологическая наука. Однако прогноз погоды с наибольшей достоверностью на 1-3 суток, в дальнейшем с каждым днем точность прогноза снижается, — предупредил синоптик.

Что касается ближайших дней, до конца недели на погоду будет влиять антициклон из Европы, перекрывающий путь холодного воздуха в наши широты. Поэтому о формировании снежного покрова говорить еще рано. Однако зима впереди, и холодные дни еще настанут.

Синоптик рассказал, что за последние два десятилетия зимний сезон в Европе сократился в среднем на 24 дня, о чем свидетельствуют данные спутникового мониторинга Copernicus.

В нашем регионе тоже наблюдается тенденция к более коротким и теплым зимам по сравнению с серединой и концом XX века. Повышение среднесезонной температуры холодного периода на 1,4 градуса оказывает заметное влияние на климатические условия.

Снег в регионе имеет не только символическое значение зимы, но и важную роль в водном балансе. Во время таяния он обеспечивает весеннее пополнение рек, подземных вод и постепенное увлажнение почв, что является критически важным для растений и сельского хозяйства.

