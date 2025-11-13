14 листопада в Україні буде переважно тепло та хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Найвища температура вдень очікується на заході +10…+14 градусів, решта території +7…+12 градусів. Південно-західний вітер у п’ятницю буде поривчастим, 7–14 м/с, тож варто одягатися тепліше та уникати перебування під вікнами багатоповерхівок.

У Києві 14 листопада очікується без опадів, поривчастий вітер та вдень близько +10 градусів. Далі прогнозуємо вже описані коливання температури та ймовірний мокрий сніг у вівторок. Але зовсім скоро погода зміниться та прийде похолодання у листопаді.

Коли буде похолодання в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Коли чекати похолодання у листопаді в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook розповіла, що середина листопада нарешті почне проявляти себе яскравіше.

Найближчими днями очікується така погода:

П’ятниця-субота (14-15 листопада) – потепління;

Неділя (16 листопада) – похолодання;

Понеділок (17 листопада) – знову потепліє;



За словами синоптикині у вівторок, 18 листопада, очікується досить сильне похолодання в Україні, тож вночі можливі невеликі мінуси, а вдень температура коливатиметься від +2 до +6 градусів. На заході, півночі та в центрі країни ймовірний мокрий сніг.



– У листопаді сніг міг би вже бути давно, це й так він до нас поблажливий, – наголосила синоптикиня.

Похолодання у листопаді: чи варто чекати снігу

За словами синоптика та начальника Черкаського обласного центру гідрометеорології Віталія Постриганя, холодний період став коротшим і теплішим, а великі снігові запаси трапляються все рідше.

Водночас випадки несприятливих зимових явищ почастішали, адже пізні весняні снігопади нині фіксують у березні та навіть квітні. Наприклад, 4 квітня 2015 року в Умані та Звенигородці сніговий покрив досягав 15–17 см, і подібна тенденція зберігається.

Синоптик розповів, що довгострокові прогнози погоди складають за різними методиками міжнародні метеоцентри, серед яких добре розвинене моделювання у американських колег.

– От якраз останнє оновлення однієї з чисельних моделей прогнозує серйозне похолодання в Україні вже у третій декаді листопада. Йому навіть дають шанси стати четвертим за останні 70 років. Ми до таких методик ставимося зважено, пояснення просте – довгострокове прогнозування погоди необхідне і над цим працює сучасна метеорологічна наука. Проте прогноз погоди із найвищою справджуваністю на 1-3 доби, надалі з кожним днем точність прогнозу знижується, – попередив синоптик.

Щодо найближчих днів, до кінця тижня на погоду впливатиме антициклон із Європи, що перекриває шлях холодного повітря в наші широти. Тому про формування снігового покриву говорити ще рано. Проте зима попереду, і холодні дні ще настануть.

Синоптик розповів, що за останні два десятиліття зимовий сезон у Європі скоротився в середньому на 24 дні, про що свідчать дані супутникового моніторингу Copernicus.

У нашому регіоні теж спостерігається тенденція до коротших і тепліших зим порівняно з серединою та кінцем XX століття. Підвищення середньосезонної температури холодного періоду на 1,4 градуса має помітний вплив на кліматичні умови.

Сніг у регіоні має не лише символічне значення зими, а й важливу роль у водному балансі. Під час танення він забезпечує весняне поповнення річок, підземних вод та поступове зволоження ґрунтів, що є критично важливим для рослин і сільського господарства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.