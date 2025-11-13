Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна разом зі Сполученими Штатами почала виробляти перехоплювальні дрони.

Про це повідомляє Bloomberg.

Спільне виробництво перехоплювальних дронів

Зеленський сподівається, що в майбутньому спільне американсько-українське виробництво дронів-перехоплювачів лише розшириться.

Зараз дивляться

– Американсько-українське виробництво, спільне виробництво. Сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо більше, – наголосив президент.

За його словами, кремлівський диктатор Володимир Путін навмисно залякує Європу через вторгнення дронів та винищувачів у повітряний простір НАТО. Це призвело до того, що лідери ЄС стали неохоче надсилати системи протиповітряної оборони в Україну.

– Я думаю, він їх налякав. Це було його метою, і він її досяг. Це було, без сумніву, психологічне залякування, – сказав Зеленський.

Раніше Факти ICTV розповідали, де у Європі фіксувалися невідомі дрони та як європейські країни реагували на ці інциденти.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.