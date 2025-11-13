Сили оборони України продовжують поповнювати “обмінний фонд”. Цього разу українські захисники взяли в полон 21 росіянина на території Донецької області.

Про це повідомили у 1 корпусі Національної гвардії України Азов.

ЗСУ взяли в полон 21 окупанта на Донеччині

Українські військові оприлюднили кадри з 21 росіянином, які опинилися в полоні під час бойових дій на Добропільському та Костянтинівському напрямках.

– Хтось здався добровільно, когось довелося змушувати скласти зброю. Але для них це – найкращий фінал, – йдеться у дописі.

Зазначається, що поповнення “обмінного фонду” стало можливим завдяки роботі бійців 12 бригади спецпризначення Азов, 14 бригади оперативного призначення Червона Калина, 4 бригади оперативного призначення Рубіж, а також підрозділів Десантно-штурмових військ і штурмових частин ЗСУ.

– Кожен ворог, взятий в полон, наближає повернення наших побратимів з неволі, – наголосили українські захисники.

Нагадаємо, у вересні, під час звільнення села Філія в Дніпропетровській області, українські військові захопили в полон російських окупантів.

За минулу добу Збройні сили ліквідували 1 180 російських військових.

Загальні втрати особового складу російської армії на 1 359-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 155 360 убитих та поранених.

