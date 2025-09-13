Во время освобождения села Филия в Днепропетровской области украинские войска взяли в плен российских военных.

Об этом заявил в телеэфире представитель оперативно-стратегической группировки войск Днепр Алексей Бельский.

ВСУ взяли в плен во время освобождения Филии в Днепропетровской области

– Отбита у врага Филия в Днепропетровской области. Там вошли оккупанты, подняли свой флаг, две группы 425 полка Скала ворвались туда, забросали этих оккупантов гранатами, обстреляли, взяли в плен, завели туда союзников, которые будут в дальнейшем этот населенный пункт контролировать, – рассказал Бельский.

По его словам, успешная операция украинских штурмовых групп завершилась не только освобождением села Филия, но и захватом российских военнопленных.

Освобождение Филии стало очередным успехом ВСУ в деоккупации украинских территорий.

В сентябре украинские силы уже освободили несколько населенных пунктов.

В частности, 1 сентября бойцы полка Скала деоккупировали поселок Новоекономичное вблизи Мирнограда в Донецкой области.

Генштаб сообщил, что для постепенного прохождения каждой улицы понадобилось две недели. 31 августа в центре населенного пункта был поднят украинский флаг.

2 сентября тот же полк освободил поселок Удачное Покровского района Донецкой области.

Штурмовые группы в течение двух недель поэтапно зачистили дом за домом и подняли украинский флаг.

8 сентября бойцы 425 отдельного штурмового полка Скала полностью взяли под контроль село Заречное Краматорского района Донецкой области.

