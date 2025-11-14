У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14210, який передбачає розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду за кордон громадян України, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Відповідну ініціативу сьогодні 14 листопада опублікували на сайті Верховної ради України.

Законопроєкт №14210: що відомо

Законопроєкт пов’язаний із попереднім законом №13335, підписаним Президентом 31 жовтня.

Зараз дивляться

Він регулює трудові відносини під час воєнного стану та встановлює тимчасове бронювання військовозобов’язаних на критичних підприємствах та у оборонно-промисловому комплексі на 45 днів із моменту підписання трудових договорів.

Серед авторів документу законопроєкту №14210 п’ять народних депутатів:

Ірина Фріз – партія Європейська солідарність,

Юрій Мисягін та Дмитро Припутень – партія Слуга народу,

Роман Костенко та Соломія Бобровська – партія Голос.

За словами Ірини Фріз, нова ініціатива передбачає тимчасове обмеження на виїзд лише для осіб, які порушили правила військового обліку та отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення цих порушень.

Після виправлення порушень та отримання бронювання громадяни зможуть виїжджати за кордон без додаткових обмежень.

Фріз уточнила, що працівники, які заброньовані за стандартною процедурою, можуть виїжджати за кордон для підписання міжнародних контрактів, доставки гуманітарної допомоги та інших дій, дозволених державою.

Вона додала, що Міноборони виступало проти пільгового бронювання для порушників військового обліку, проте парламентська більшість не врахувала ці застереження.

За словами депутатки, ухвалення закону має гарантувати, що бронювання не використовуватиметься для відпусток чи неофіційних відряджень під час воєнного стану.

Народний депутат від Слуги народу Олександр Федієнко повідомив, що документ встановлює тимчасову заборону на виїзд для людей, які офіційно заброньовані як критично важливі для країни на період мобілізації та воєнного стану.

— Якщо людина визнана критично важливою, вона має фізично перебувати в Україні та виконувати свої функції, — наголосив Федієнко.

Він зауважив, що законопроєкт покликаний запобігти ситуаціям, коли особа формально має статус критично важливої, але фактично перебуває за кордоном.

Нагадаємо, 26 серпня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про оновлення порядку перетину державного кордону.

Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану, що стосується всіх українців цього віку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.