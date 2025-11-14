Знищують Шахеди: дрони-перехоплювачі Octopus почнуть серійно виробляти в Україні
В Україні запускають серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus.
Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.
Як дрон-перехоплювач Octopus запускають в серійне виробництво
Зазначається, що технологію передали трьом першим виробником і ще одинадцять готують виробничі лінії.
Денис Шмигаль нагадав, що Octopus є українською технологією перехоплення Шахедів, розробленою Збройними силами й підтвердженою у бою.
Цей дрон працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.
– Таким чином, запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба, – розповів міністр.
За його словами, Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомляв, що Україна підписала з Великою Британією домовленості про спільне виробництво 1 тис. дронів-перехоплювачів Octopus-100.
Це перший український бойовий безпілотник, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.