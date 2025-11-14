В Україні запускають серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus.

Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

Як дрон-перехоплювач Octopus запускають в серійне виробництво

Зазначається, що технологію передали трьом першим виробником і ще одинадцять готують виробничі лінії.

Денис Шмигаль нагадав, що Octopus є українською технологією перехоплення Шахедів, розробленою Збройними силами й підтвердженою у бою.

Цей дрон працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

– Таким чином, запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба, – розповів міністр.

За його словами, Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомляв, що Україна підписала з Великою Британією домовленості про спільне виробництво 1 тис. дронів-перехоплювачів Octopus-100.

Це перший український бойовий безпілотник, який серійно виготовлятиметься у країні НАТО.

