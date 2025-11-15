Уряд Естонії виділяє €3,5 млн на закупівлю комунікаційних систем Starlink для України.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Естонія закупить Starlink для України на €3,5 млн

Як зазначили у Міноборони Естонії, закупівля відбуватиметься в рамках ІТ-коаліції, яку очолюють Естонія та Люксембург.

Зараз дивляться

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що Україна підтвердила потребу у підтримці для забезпечення зв’язку Starlink, що матиме помітний вплив на бойові операції.

Особливо важливими такі можливості стають у зв’язку з планами України значно розширити використання безпілотних літальних апаратів, які потребують високошвидкісного інтернет-з’єднання.

У 2025 році Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 0,3% свого ВВП.

Вона включає підтримку через ІТ-коаліцію, навчання українських військових та постачання оборонної техніки.

Певкур наголосив, що, окрім зброї, критично важлива також інформаційно-технологічна підтримка, яка підвищує шанси України на перемогу у війні, що щодня забирає сотні життів.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, згідно з яким держава продовжить фінансування абонплати для терміналів Starlink, що працюють в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.