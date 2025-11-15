Starlink для України: Естонія виділяє €3,5 млн через ІТ-коаліцію
- Уряд Естонії виділяє €3,5 млн на закупівлю комунікаційних систем Starlink для України.
- У 2025 році Естонія надала Україні допомогу на суму майже 0,3% ВВП, включно з ІТ-підтримкою, навчанням військових та оборонною технікою.
Про це повідомило Міністерство оборони країни.
Як зазначили у Міноборони Естонії, закупівля відбуватиметься в рамках ІТ-коаліції, яку очолюють Естонія та Люксембург.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що Україна підтвердила потребу у підтримці для забезпечення зв’язку Starlink, що матиме помітний вплив на бойові операції.
Особливо важливими такі можливості стають у зв’язку з планами України значно розширити використання безпілотних літальних апаратів, які потребують високошвидкісного інтернет-з’єднання.
У 2025 році Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 0,3% свого ВВП.
Вона включає підтримку через ІТ-коаліцію, навчання українських військових та постачання оборонної техніки.
Певкур наголосив, що, окрім зброї, критично важлива також інформаційно-технологічна підтримка, яка підвищує шанси України на перемогу у війні, що щодня забирає сотні життів.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, згідно з яким держава продовжить фінансування абонплати для терміналів Starlink, що працюють в Україні.