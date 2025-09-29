Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который гарантирует дальнейшее финансирование абонплаты для терминалов Starlink, работающих в Украине.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Польша будет оплачивать Starlink для Украины

— Это важное решение обеспечит бесперебойную связь для прифронтовых общин и критической инфраструктуры тогда, когда она нужна больше всего, — говорится в сообщении.

Благодаря терминалам Starlink больницы, школы, критическая инфраструктура и жители прифронтовых регионов остаются на связи даже во время постоянных атак.

Технология обеспечивает не только доступ к интернету, но и устойчивость, безопасность и возможность поддерживать контакт с внешним миром.

За время полномасштабной войны Польша передала Украине более 29 тыс. терминалов Starlink и стала одним из ключевых партнеров, поддерживающих цифровую устойчивость нашего государства.

— Благодарны президенту Польши, правительству Польши, министру цифровизации Кшиштофу Гавковскому и заместителю министра Михалу Граматике за непоколебимое лидерство, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 25 августа Навроцкий наложил вето на законопроект о выплатах и бесплатном медобслуживании безработным украинцам, который продлевал временную защиту до марта следующего года.

После этого министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский заявил, что из-за такого решения Польша не сможет оплачивать работу переданных Украине терминалов Starlink.

На следующий день глава Администрации президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что доступ к Starlink для Украины не отключат.

Он добавил, что поддержка хранения данных украинского правительства в безопасном месте также сохраняется.

26 сентября президент Навроцкий также подписал закон о продлении помощи украинцам, находящимся в Польше.

Предыдущая помощь действовала до 30 сентября, однако для получения новой помощи были изменены условия.

