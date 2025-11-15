Вооруженные силы Украины на Покровском направлении за прошедшие сутки обезвредили 192 российских оккупанта, четыре танка и восемь бронемашин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на Покровском направлении

По данным наших военных, только за пять суток — с 10 по 15 ноября — безвозвратные потери российского врага в живой силе составляют 524 человека, еще 260 — получили ранения.

Силы обороны обезвредили 55 единиц наземной военной техники и уничтожили около 300 различных типов беспилотников.

– Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 107 штурмовых и наступательных действий оккупантов в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Новопавловка, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Горехово, Филия и Дачное.

11 ноября наши военные сообщали, что непосредственно в Покровске находится более 300 российских захватчиков, которые стремятся выйти к северным границам города и создать условия для его окружения.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина столкнулась с очень сложной ситуацией в Покровске.

Источник : Генштаб ВСУ

