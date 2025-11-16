Поражен Новокуйбишевский НПЗ в Самарской области и база БпЛА Рубикона – Генштаб
16 ноября поражены мощности Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области России.
Кроме того, поражен склад БпЛА подразделения Рубикон и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Атака на Новокуйбышевский НПЗ
В результате атаки на Новокуйбишевский НПЗ в районе цели зафиксированы взрывы и пожар.
Степень ущерба уточняется.
Согласно данным Генштаба, Новокуйбышевский НПЗ имеет годовой объем переработки 8,8 млн т нефти и производит более 20 видов продукции.
Предприятие является одним из главных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей, которым снабжают российскую оккупационную армию.
Удар по базе БпЛА Рубикона и станции ПММ
Также поражена база хранения беспилотников подразделения Рубикон и перекачивающая станция горюче-смазочных материалов на оккупированной территории Донецкой области.
Окончательные последствия атаки в настоящее время выясняются.
Силы обороны также уточнили результаты предварительного поражения Рязанского НПЗ 15 ноября.
Там повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.