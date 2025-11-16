16 листопада уражено потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Самарській області Росії.

Крім того, уражено склад БпЛА підрозділу Рубікон та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зараз дивляться

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Унаслідок атаки на Новокуйбишевський НПЗ у районі цілі зафіксовано вибухи та пожежу.

Ступінь збитків уточнюється.

Згідно з даними Генштабу, Новокуйбишевський НПЗ має річний обсяг переробки 8,8 млн т нафти й виробляє понад 20 видів продукції.

Підприємство є одним із головних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, яким забезпечують російську окупаційну армію.

Атака на Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області та базу підрозділу Рубікон Фото 1

Новокуйбишевський НПЗ на карті

Удар по базі БпЛА Рубікону та станції ПММ

Також уражено базу зберігання безпілотників підрозділу Рубікон та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на окупованій території Донецької області.

Остаточні наслідки атаки наразі з’ясовуються.

Сили оборони також уточнили результати попереднього ураження Рязанського НПЗ 15 листопада.

Там пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 і ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар із нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.

Читайте також
Генштаб підтвердив ураження порту Новоросійськ, Саратовського НПЗ та складу ПММ
атака на РФ НПЗ

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніГенеральний штаб Українинафта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.