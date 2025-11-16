16 листопада уражено потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Самарській області Росії.

Крім того, уражено склад БпЛА підрозділу Рубікон та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Зараз дивляться

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Унаслідок атаки на Новокуйбишевський НПЗ у районі цілі зафіксовано вибухи та пожежу.

Ступінь збитків уточнюється.

Згідно з даними Генштабу, Новокуйбишевський НПЗ має річний обсяг переробки 8,8 млн т нафти й виробляє понад 20 видів продукції.

Підприємство є одним із головних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів, яким забезпечують російську окупаційну армію.

Удар по базі БпЛА Рубікону та станції ПММ

Також уражено базу зберігання безпілотників підрозділу Рубікон та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на окупованій території Донецької області.

Остаточні наслідки атаки наразі з’ясовуються.

Сили оборони також уточнили результати попереднього ураження Рязанського НПЗ 15 листопада.

Там пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 і ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар із нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.