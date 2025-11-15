Ночью дроны атаковали Рязань — в районе НПЗ фиксируются взрывы и пожар.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Атака на Рязань 15 ноября: что известно

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, ночью российская противовоздушная оборона сбила над территорией Рязанской области 25 дронов.

Сейчас смотрят

Из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Андрей Коваленко подчеркнул, что после атаки Рязанский НПЗ временно остановил работу.

– Рязанский НПЗ атакован. Вслед за Саратовским НПЗ он приостановит работу, – написал в Telegram руководитель ЦПД.

По данным мониторингового канала Exilenova+, возле Рязанского НПЗ местные жители слышали около 10 взрывов. Впоследствии люди в соцсетях написали, что горит этот завод.

Ночная атака на РФ 15 ноября

По данным российского Минобороны, ночью вражеские силы ПВО якобы уничтожили 64 украинских беспилотника:

25 – над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Ростовской, 8 – над территорией Тамбовской, 5 – над территорией Воронежской, 2 – над территорией Белгородской, 2 – над территорией Саратовской, 2 – над территорией Липецкой, 1 – над территорией Тульской, 1 – над территорией Самарской области, и 1 беспилотник – над территорией Татарстана.

Предыдущие атаки на Рязанский НПЗ

2 августа прогремели взрывы на НПЗ в Рязани, который является одним из крупнейших в России.

Ночью 2 августа Силы обороны с помощью дальнобойных дронов атаковали Рязанский НПЗ. Тогда остановились две основные установки по переработке нефти.

В ночь на 5 сентября украинские дроны снова атаковали Рязанский НПЗ.

23 октября подразделения Сил обороны в очередной раз атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.