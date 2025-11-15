Рязань атаковали дроны: сообщают о взрывах и пожаре на НПЗ
- Ночью 15 ноября дроны атаковали Рязанский НПЗ.
- Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщает, что Рязанский НПЗ остановил работу.
Ночью дроны атаковали Рязань — в районе НПЗ фиксируются взрывы и пожар.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Атака на Рязань 15 ноября: что известно
По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, ночью российская противовоздушная оборона сбила над территорией Рязанской области 25 дронов.
Из-за падения обломков беспилотников произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Андрей Коваленко подчеркнул, что после атаки Рязанский НПЗ временно остановил работу.
– Рязанский НПЗ атакован. Вслед за Саратовским НПЗ он приостановит работу, – написал в Telegram руководитель ЦПД.
По данным мониторингового канала Exilenova+, возле Рязанского НПЗ местные жители слышали около 10 взрывов. Впоследствии люди в соцсетях написали, что горит этот завод.
Ночная атака на РФ 15 ноября
По данным российского Минобороны, ночью вражеские силы ПВО якобы уничтожили 64 украинских беспилотника:
25 – над территорией Рязанской области, 17 – над территорией Ростовской, 8 – над территорией Тамбовской, 5 – над территорией Воронежской, 2 – над территорией Белгородской, 2 – над территорией Саратовской, 2 – над территорией Липецкой, 1 – над территорией Тульской, 1 – над территорией Самарской области, и 1 беспилотник – над территорией Татарстана.
Предыдущие атаки на Рязанский НПЗ
2 августа прогремели взрывы на НПЗ в Рязани, который является одним из крупнейших в России.
Ночью 2 августа Силы обороны с помощью дальнобойных дронов атаковали Рязанский НПЗ. Тогда остановились две основные установки по переработке нефти.
В ночь на 5 сентября украинские дроны снова атаковали Рязанский НПЗ.
23 октября подразделения Сил обороны в очередной раз атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод.