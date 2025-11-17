Уночі 17 листопада російська армія вдарила по Балаклії двома ракетами, спричинивши загибель людей та значні руйнування в центрі міста.

У Новгород-Сіверському зафіксовано ураження цивільної інфраструктури дронами-камікадзе, а Дональд Трамп зробив гучну заяву про новий санкційний законопроєкт республіканців проти країн, які ведуть бізнес із Росією.

Також з’явилася інформація про значні перебої з електрикою в окупованих містах Донбасу, а українська 59 бригада повідомила про успішне відбиття ворожої атаки під Новопавлівкою.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 17 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Балаклії

Уночі проти 17 листопада ворог вдарив по Харківщині. Під час ракетної атаки пролунали вибухи в Балаклії.

Ворог влучив по центру міста двома ракетами.

Загинули три людини. Ще 13 дістали поранень, зокрема четверо дітей.

Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, сигнали щодо можливих постраждалих продовжують надходити.

На місці працюють рятувальники, медики та екстрені служби.

Атака по Новгород-Сіверському

Уночі 17 листопада росіяни атакували цивільну інфраструктуру в Новгород-Сіверському Чернігівської області ударними БПЛА типу Герань-2.

Унаслідок вибухів у Новгород-Сіверську пошкоджено приватні житлові будинки та магазин.

За інформацією начальника РВА Олександра Селіверстова, жертв немає.

Папа Римський відреагував на атаки РФ по Україні

Папа Римський Лев XIV висловив співчуття через чергові російські атаки по українських містах, зокрема по Києву.

Глава католицької церкви зазначив, що стежить за новинами зі смутком, адже удари забирають життя людей (зокрема дітей), та руйнують цивільну інфраструктуру в період похолодання.

Понтифік підтвердив підтримку українського народу та наголосив, що світу не можна звикати до війни та руйнувань.

Трамп заявив про санкції проти країн, які торгують із Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія готує законопроєкт про жорсткі санкції проти будь-якої держави, яка продовжує економічні відносини з Росією.

Він додав, що до списку можуть зарахувати також Іран.

— Будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде під дуже суворими санкціями, — сказав Трамп журналістам.

Блекаути на окупованій Донеччині

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 17 листопада, за попередніми даними, була атакована підстанція Чайкіне на 330 кВт.

Місто занурилося в повний блекаут, але згодом місцеві ресурси повідомили, що електропостачання почали частково відновлювати: в окремих районах з’являється світло.

Блекаути також зафіксовані в Макіївці та Ясинуватій. Горлівка й Єнакієве залишилися без світла частково.

Спроба прориву під Новопавлівкою

59 окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка повідомила про зірваний російський Новопавлівський десант.

Ситуація, яку ворог намагався використати як прорив, була швидко локалізована.

Ліквідовано 15 російських військових, ще двох взято в полон.

Бригада наголосила, що всі групи противника були відпрацьовані, а підсилення прибуло вчасно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 363-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

