Украина приобретет во Франции 55 электровозов Alstom
Укрзализныця приобретет у французской машиностроительной компании Alstom 55 электровозов.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном 17 ноября.
Как Украина укрепляет логистику
Владимир Зеленский сообщил, что Франция и Украина вместе укрепляют логистику.
– Сегодня у нас есть еще одно очень важное соглашение о приобретении во Франции 55 новых электровозов. И это соглашение между нашей украинской железной дорогой и французской Alstom. Мы всех поздравляем, – заявил президент.
По его словам, Украина настроена на то, чтобы сотрудничество с Францией в этом направлении продолжалось.
Макрон также приветствовал это соглашение.
Ранее президент Зеленский анонсировал, что Украина и Франция подпишут историческое соглашение для усиления авиации.
Эта договоренность, как стало известно во время его визита в Париж, предусматривает покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.
Кроме того, в будущем Украина сможет получить восемь систем ПВО SAMP-T.