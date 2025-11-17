Укрзализныця приобретет у французской машиностроительной компании Alstom 55 электровозов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время пресс-конференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном 17 ноября.

Как Украина укрепляет логистику

Владимир Зеленский сообщил, что Франция и Украина вместе укрепляют логистику.

– Сегодня у нас есть еще одно очень важное соглашение о приобретении во Франции 55 новых электровозов. И это соглашение между нашей украинской железной дорогой и французской Alstom. Мы всех поздравляем, – заявил президент.

По его словам, Украина настроена на то, чтобы сотрудничество с Францией в этом направлении продолжалось.

Макрон также приветствовал это соглашение.

Ранее президент Зеленский анонсировал, что Украина и Франция подпишут историческое соглашение для усиления авиации.

Эта договоренность, как стало известно во время его визита в Париж, предусматривает покупку до 100 истребителей Rafale для Украины.

Кроме того, в будущем Украина сможет получить восемь систем ПВО SAMP-T.

