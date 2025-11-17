Укрзалізниця придбає у французької машинобудівної компанії Alstom 55 електровозів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час персконференції з лідером Франції Еммануелем Макроном 17 листопада.

Як Україна зміцнює логістику

Володимир Зеленський повідомив, що Франція та Україна разом зміцнюють логістику.

Зараз дивляться

– Сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів. І це угода між нашою українською залізницею та французькою Alstom. Ми всіх вітаємо, – заявив президент.

За його словами, Україна налаштована на те, щоб співпраця із Францією у цьому напрямку продовжувалася.

Макрон також привітав цю угоду.

Раніше президент Зеленський анонсував, що Україна та Франція підпишуть історичну угоду для посилення авіації.

Ця домовленість, як стало відомо під час його візиту в Париж, передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України.

Крім того, в майбутньому Україна зможе отримати вісім систем ППО SAMP-T.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.