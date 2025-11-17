Спільне виробництво безпілотників посилить Україну та Францію, а також сприятиме зміцненню європейської безпеки загалом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками форуму із питань спільного виробництва дронів у Парижі.

Зеленський про спільне виробництво дронів

За словами глави держави, він взяв участь у форумі разом з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як пояснив Зеленський, вони обговорили можливі напрямки спільного виробництва дронів. За його словами, йдеться також про створення спільних підприємств та інвестиції.

Президент стверджує, що детально розповів про спроможності виробництва та застосування Україною різних типів дронів, зокрема далекобійних та морських.

– Ми готові до спільного виробництва з Францією, – наголосив глава держави.

На його думку, необхідно розвивати партнерство між бізнесами та оборонними відомствами двох країн.

Володимир Зеленський вважає, що таке співробітництво посилить Україну та Францію, а у перспективі сприятиме загальному зміцненню європейської безпеки.

17 листопада у рамках візиту Зеленського до Парижу стало відомо, що Україна зможе отримати від Франції системи ППО SAMP/T нового покоління, літаки Rafale, пускові установки та радари.

