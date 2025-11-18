Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал для бывшего вице-премьер-министра Алексея Чернышова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 51 млн грн.

ВАКС избрал меру пресечения Чернышову

Во вторник, 18 ноября, ВАКС продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения по подозрению в незаконном обогащении Алексею Чернышову.

По результатам слушания суд частично удовлетворил ходатайство и постановил взять Чернышова под стражу сроком на 60 дней – до 16 января 2026 года включительно, установив альтернативу в виде залога в 51 млн 600 тыс. грн.

Согласно постановлению, после внесения залога к подозреваемому будет применена мера пресечения в форме залога. Внести средства можно в любой момент, пока действует постановление.

В случае внесения залога на Чернышова возлагаются обязанности:

являться к правоохранителям и в суд по первому требованию;

не отлучаться из Киевской области без разрешения детективов, прокуроров и суда;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с Тимуром Миндичем, Александром Цукерманом и другими фигурантами данного расследования;

сдать на хранение все заграничные и внутренние паспорта;

носить электронный браслет.

Эти обязанности будут действовать в течение двух месяцев после освобождения из-под стражи, если залог будет внесен.

Участники процесса имеют право обжаловать постановление ВАКС в течение пяти дней. Полный текст решения с изложением мотивов будет объявлен 21 ноября в 15:00.

Позиция защиты

Во время двухдневного слушания сторона обвинения настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 55 млн грн.

Защита просила отказать в удовлетворении ходатайства, заявляя, что приведенные следствием доказательства являются недостаточными и не подтверждают указанные риски.

Адвокаты также подчеркивали, что все имущество и банковские счета семьи Чернышовых уже находятся под арестом, что, по их мнению, следует учесть при определении суммы залога.

По мнению защиты, действующий залог в 120 млн грн в рамках другого производства является достаточным для минимизации рисков.

Во время заседания прокуроры заявили, что в рамках энергетической коррупционной схемы жена экс-вице-премьера имела псевдоним Профессор, а сам Чернышов – Че-Гевара.

Защита в ответ выразила сомнения, что упомянутые в разговорах псевдонимы действительно относятся к супругам Чернышовым. Сам экс-чиновник также опроверг, что Че-Гевара является его псевдонимом.

Кроме того, суд сообщил, что три человека выразили готовность взять Чернышова на поруки: руководитель государственного предприятия Научно-исследовательский институт строительного производства имени В. С. Балицкого Александр Савченко, иерарх Константинопольского Патриархата, экзарх Вселенского патриарха в Украине, титулярный епископ Команский Михаил (Михаил Анищенко) и генеральный директор Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Александр Усенко. Суд отклонил эти ходатайства.

В чем обвиняют Чернышова

14 ноября НАБУ и САП вручили Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, он был среди посетителей так называемой прачечной — места легализации средств, полученных преступным путем.

Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, которую накануне разоблачили НАБУ и САП.

Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более $1,2 млн долларов и почти €100 тыс. наличными.

Производство квалифицировано по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

10 ноября НАБУ и САП сообщили о масштабной операции Мидас, в рамках которой разоблачили высокоуровневую преступную организацию, которая, по данным следствия, выстроила систему коррупционного влияния на стратегические предприятия государственного сектора.

Еще одно дело против Чернышова

23 июня Чернышову объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Его действия на посту министра развития общин и территорий квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 4 ст. 368 УК.

27 июня ВАКС определил для Чернышова меру пресечения в виде залога в 120 млн грн и частично удовлетворил ходатайство, не обязав его носить электронный браслет.

Подозреваемого обязали приходить по каждому вызову следствия или суда, сообщать об изменении места жительства или работы и не покидать Украину без разрешения.

2 июля залог был внесен полностью. Позже проект Схемы выяснил, что 10 млн грн внесла жена Чернышова Светлана, 44 млн грн — маркетинговый директор DIM Дарья Бедя, и еще 66 млн грн — компания Форавто тор.

