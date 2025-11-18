Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав для колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 51 млн грн.

У вівторок, 18 листопада, ВАКС продовжив розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу за підозрою у незаконному збагаченні Олексію Чернишову.

За результатами слухання суд частково задовольнив клопотання й постановив взяти Чернишова під варту строком на 60 днів – до 16 січня 2026 року включно, встановивши альтернативу у вигляді застави в 51 млн 600 тис. грн.

Згідно з ухвалою, після внесення застави до підозрюваного буде застосовано запобіжний захід у формі застави. Внести кошти можна у будь-який момент, поки триває дія ухвали.

У разі внесення застави на Чернишова покладаються обов’язки:

прибувати до правоохоронців і суду за першою вимогою;

не відлучатися з Київської області без дозволу детективів, прокурорів і суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з Тимуром Міндічем, Олександром Цукерманом та іншими фігурантами даного розслідування;

здати на зберігання всі закордонні і внутрішні паспорти;

носити електронний браслет.

Ці обов’язки діятимуть протягом двох місяців після звільнення з-під варти, якщо застава буде внесена.

Учасники процесу мають право оскаржити ухвалу ВАКС упродовж п’яти днів. Повний текст рішення з викладенням мотивів буде оголошено 21 листопада о 15:00.

Позиція захисту

Під час дводенного слухання сторона обвинувачення наполягала на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 55 млн грн.

Захист просив відмовити у задоволенні клопотання, заявляючи, що наведені слідством докази є недостатніми та не підтверджують зазначені ризики.

Адвокати також наголошували, що все майно та банківські рахунки родини Чернишових уже перебувають під арештом, що, на їхню думку, слід врахувати при визначенні суми застави.

На думку захисту, чинна застава у 120 млн грн в межах іншого провадження є достатньою для мінімізації ризиків.

Під час засідання прокурори заявили, що в межах енергетичної корупційної схеми дружина ексвіцепрем’єра мала псевдонім Професор, а сам Чернишов – Че-Гевара.

Захист у відповідь висловив сумніви, що згадані у розмовах псевдоніми дійсно стосуються подружжя Чернишових. Сам ексурядовець також заперечив, що Че-Гевара є його псевдонімом.

Крім того, суд повідомив, що три особи висловили готовність взяти Чернишова на поруки: керівник державного підприємства Науково-дослідний інститут будівельного виробництва імені В. С. Балицького Олександр Савченко, ієрарх Константинопольського Патріархату, екзарх Вселенського патріарха в Україні, титулярний єпископ Команський Михаїл (Михайло Аніщенко) та генеральний директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Олександр Усенко. Суд відхилив ці клопотання.

У чому звинувачують Чернишова

14 листопада НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, він був серед відвідувачів так званої пральні – місця легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, яку напередодні викрили НАБУ та САП.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн доларів та майже €100 тис. готівкою.

Провадження кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

10 листопада НАБУ і САП повідомили про масштабну операцію Мідас, у межах якої викрили високорівневу злочинну організацію, що, за даними слідства, вибудувала систему корупційного впливу на стратегічні підприємства державного сектору.

Ще одна справа проти Чернишова

23 червня Чернишову оголосили підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Його дії на посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 368 ККУ.

27 червня ВАКС визначив для Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн і частково задовольнив клопотання, не зобов’язавши його носити електронний браслет.

Підозрюваного зобов’язали приходити за кожним викликом слідства чи суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не залишати Україну без дозволу.

2 липня застава була внесена повністю. Пізніше проєкт Схеми з’ясував, що 10 млн грн внесла дружина Чернишова Світлана, 44 млн грн – маркетингова директорка DIM Дарія Бедя, і ще 66 млн грн – компанія Форавто тор.

