В ночь на 19 ноября российские войска нанесли масштабный удар по энергетическим объектам Украины.

Под удар попали Харьковская, Черниговская, Днепропетровская, Львовская, Ивано-Франковская, Черкасская и Донецкая области.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Атака по энергообъектам Украины 19 ноября: что известно

По данным Минэнерго, в результате атаки во всех пострадавших регионах продолжаются восстановительные работы.

Для стабилизации энергосистемы временные аварийные отключения заменили на графики почасовых отключений, которые сейчас применяются во всех областях.

Также в большинстве регионов продолжают действовать ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Кроме того, во время восстановительных работ в Днепропетровской области одна из ремонтных бригад попала под обстрел.

Пятеро энергетиков получили ранения: один из них в тяжелом состоянии, еще четверо получили контузии и осколочные ранения.

Все пострадавшие находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Министерство энергетики призвало потребителей следить за официальными ресурсами облэнерго, чтобы узнавать об изменениях в графиках электроснабжения.

Напомним, что во время комбинированной ночной атаки на Украину россияне запустили 524 средства воздушного нападения, 483 из которых удалось ликвидировать.

