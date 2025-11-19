РФ атаковала энергообъекты в семи областях, под обстрел попала ремонтная бригада
- Во всех регионах Украины введены графики почасовых отключений электроэнергии; ограничения мощности действуют для промышленных потребителей.
- В Днепропетровской области под обстрел попала ремонтная бригада, пятеро энергетиков ранены, один из них в тяжелом состоянии.
В ночь на 19 ноября российские войска нанесли масштабный удар по энергетическим объектам Украины.
Под удар попали Харьковская, Черниговская, Днепропетровская, Львовская, Ивано-Франковская, Черкасская и Донецкая области.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Атака по энергообъектам Украины 19 ноября: что известно
По данным Минэнерго, в результате атаки во всех пострадавших регионах продолжаются восстановительные работы.
Для стабилизации энергосистемы временные аварийные отключения заменили на графики почасовых отключений, которые сейчас применяются во всех областях.
Также в большинстве регионов продолжают действовать ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Кроме того, во время восстановительных работ в Днепропетровской области одна из ремонтных бригад попала под обстрел.
Пятеро энергетиков получили ранения: один из них в тяжелом состоянии, еще четверо получили контузии и осколочные ранения.
Все пострадавшие находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.
Министерство энергетики призвало потребителей следить за официальными ресурсами облэнерго, чтобы узнавать об изменениях в графиках электроснабжения.
Напомним, что во время комбинированной ночной атаки на Украину россияне запустили 524 средства воздушного нападения, 483 из которых удалось ликвидировать.