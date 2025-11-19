Зеленський після масованої атаки: Тиск на РФ недостатній, санкції можуть це змінити
Тиск світової спільноти на Російську Федерацію є недостатнім. Про це, зокрема, свідчить масована атака на міста України 19 листопада 2025 року.
Таку заяву опубліковано на каналі президента Володимира Зеленського у Telegram.
Атака на Тернопіль, Харків та Львівщину: що відомо
Президент наголосив, що в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки.
Всього відомо більш ніж про 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу – балістична, крилаті.
– У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків і під завалами можуть бути люди, – наголосив президент.
Він додав, що наразі уже відомо про десятки постраждалих і дев’ять загиблих.
Ще десятки поранені після того, як масований удар завдали по Харкову, серед них є діти.
– Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру. Атакували нашу енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти.
На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці. Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, – перерахував український лідер.
Він наголосив, що кожна така атака лиш доводить той факт, що тиск на РФ є недостатнім, але це можуть змінити дієві санкції та допомога Україні.
– Першочергова потреба – ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми. Дякую всім у світі, хто допомагає, – підсумував президент.
Нагадаємо, після російської атаки на критичну інфраструктуру в Україні запровадили аварійні відключення світла.