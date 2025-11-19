Тиск світової спільноти на Російську Федерацію є недостатнім. Про це, зокрема, свідчить масована атака на міста України 19 листопада 2025 року.

Таку заяву опубліковано на каналі президента Володимира Зеленського у Telegram.

Атака на Тернопіль, Харків та Львівщину: що відомо

Президент наголосив, що в багатьох регіонах триває ліквідація наслідків російської атаки.

Всього відомо більш ніж про 470 ударних дронів, 48 ракет різного типу – балістична, крилаті.

– У Тернополі були влучання у житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі. На жаль, є значні руйнування будинків і під завалами можуть бути люди, – наголосив президент.

Він додав, що наразі уже відомо про десятки постраждалих і дев’ять загиблих.

Ще десятки поранені після того, як масований удар завдали по Харкову, серед них є діти.

– Пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру. Атакували нашу енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти. На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці. Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпропетровщина, – перерахував український лідер.

Він наголосив, що кожна така атака лиш доводить той факт, що тиск на РФ є недостатнім, але це можуть змінити дієві санкції та допомога Україні.

– Першочергова потреба – ракети для ППО, додаткові системи, збільшення можливостей нашої бойової авіації та виробництво дронів для захисту життя. Росія повинна відповідати за скоєне, а ми маємо бути зосереджені на всьому, що нас посилює та дозволяє збивати російські ракети, знешкоджувати російські дрони та зупиняти штурми. Дякую всім у світі, хто допомагає, – підсумував президент.

Нагадаємо, після російської атаки на критичну інфраструктуру в Україні запровадили аварійні відключення світла.

