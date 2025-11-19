РФ атакувала енергооб’єкти в семи областях, під обстріл потрапила ремонтна бригада
- У всіх регіонах України введено графіки погодинних відключень електроенергії; обмеження потужності діють для промислових споживачів.
- На Дніпропетровщині під обстріл потрапила ремонтна бригада, п’ятеро енергетиків поранено, один із них у тяжкому стані.
У ніч проти 19 листопада російські війська завдали масштабного удару по енергетичних об’єктах України.
Під удар потрапили Харківська, Чернігівська, Дніпропетровська, Львівська, Івано-Франківська, Черкаська та Донецька області.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Атака по енергооб’єктах України 19 листопада: що відомо
За даними Міненергетики, внаслідок атаки по всіх постраждалих регіонах тривають відновлювальні роботи.
Для стабілізації енергосистеми тимчасові аварійні відключення замінили на графіки погодинних відключень, які наразі застосовуються у всіх областях.
Також у більшості регіонів продовжують діяти обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Крім того, під час відновлювальних робіт на Дніпропетровщині одна з ремонтних бригад потрапила під обстріл.
П’ятеро енергетиків дістали поранень: один із них у тяжкому стані, ще четверо отримали контузії та уламкові поранення.
Усі постраждалі перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.
Міністерство енергетики закликало споживачів стежити за офіційними ресурсами обленерго, щоб дізнаватися про зміни в графіках електропостачання.
Нагадаємо, що під час комбінованої нічної атаки на Україну росіяни запустили 524 засоби повітряного нападу, 483 з яких вдалось ліквідувати.