У ніч проти 19 листопада російські війська завдали масштабного удару по енергетичних об’єктах України.

Під удар потрапили Харківська, Чернігівська, Дніпропетровська, Львівська, Івано-Франківська, Черкаська та Донецька області.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Атака по енергооб’єктах України 19 листопада: що відомо

За даними Міненергетики, внаслідок атаки по всіх постраждалих регіонах тривають відновлювальні роботи.

Для стабілізації енергосистеми тимчасові аварійні відключення замінили на графіки погодинних відключень, які наразі застосовуються у всіх областях.

Також у більшості регіонів продовжують діяти обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Крім того, під час відновлювальних робіт на Дніпропетровщині одна з ремонтних бригад потрапила під обстріл.

П’ятеро енергетиків дістали поранень: один із них у тяжкому стані, ще четверо отримали контузії та уламкові поранення.

Усі постраждалі перебувають у лікарні та отримують необхідну медичну допомогу.

Міністерство енергетики закликало споживачів стежити за офіційними ресурсами обленерго, щоб дізнаватися про зміни в графіках електропостачання.

Нагадаємо, що під час комбінованої нічної атаки на Україну росіяни запустили 524 засоби повітряного нападу, 483 з яких вдалось ліквідувати.

