Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

О чем говорили Зеленский и Туск 19 ноября

Как рассказал Владимир Зеленский, Туск выразил соболезнования в связи с погибшими в Тернополе, десятками раненых в других регионах Украины в результате российских дронных и ракетных атак.

Премьер-министр поделился с главой государства информацией от своих правоохранительных органов и разведки, которая касается недавних актов диверсий на польской железной дороге.

Сейчас смотрят

По словам Зеленского, для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины использовался онлайн-мессенджер Telegram.

— Я отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в частности по железной дороге. В Укрзализныце мы внедрили надлежащие меры для противодействия таким диверсиям, — объяснил президент.

Он обратил внимание, что информация украинской и польской стороны совпадает, ведь все имеющиеся факты указывают на российский след за всеми инцидентами. Кроме россиян, никто в этом не заинтересован, убежден Зеленский.

Как подчеркнул президент, Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией.

В частности, они договорились о создании украинско-польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем.

Владимир Зеленский отметил, что Украина ценит всю помощь Польши и всегда готова работать вместе, чтобы защищать жизнь, противодействовать всем возможным диверсиям и вызовам.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.