В Польше приняли решение о закрытии генерального консульства Российской Федерации в Гданьске.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции в Варшаве, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Закрытие генконсульства РФ в Гданьске: причина

По словам главы МИД Польши, это еще не полный ответ на террористические действия России на территории страны.

— Я принял решение отозвать согласие на деятельность последнего российского консульства в нашей стране — в Гданьске, — утверждает Сикорский.

Глава МИД Польши признал, что многократно предупреждал Россию о сокращении дипломатического корпуса в случае продолжения враждебных действий. По его словам, Москва не только не отказалась от диверсий, но и усилила их.

Он подчеркнул, что если шпионско-диверсионная деятельность направлена на человеческие жертвы, то это следует расценивать как государственный терроризм.

Сикорский объяснил, что решение о закрытии генконсульства РФ в Гданьске будет доведено до российской стороны в течение нескольких часов. Он сказал, что это лишь первая из ответов Варшавы на недавние теракты на железной дороге.

17 ноября Укрзализныця сообщила о задержании поезда Киев — Варшава из-за подрыва части железной дороге в Польше.

По информации польской стороны, подтвержден факт диверсии на железнодорожном участке Варшава — Люблин, где взрывное устройство разрушило путь. В настоящее время ведется расследование этого инцидента.

Позже в Польше сообщили, что к диверсии причастны двое граждан Украины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами, прибыли с территории Беларуси и успели уехать обратно после подрыва.

