Польша закрывает генконсульство РФ в Гданьске после диверсий на железной дороге — Сикорский
- Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил, почему принято решение о закрытии последнего российского консульства в Гданьске.
- По его мнению, Россия только усилила свою враждебную деятельность, и Польша квалифицирует это как государственный терроризм.
В Польше приняли решение о закрытии генерального консульства Российской Федерации в Гданьске.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции в Варшаве, сообщает Polska Agencja Prasowa.
Закрытие генконсульства РФ в Гданьске: причина
По словам главы МИД Польши, это еще не полный ответ на террористические действия России на территории страны.
— Я принял решение отозвать согласие на деятельность последнего российского консульства в нашей стране — в Гданьске, — утверждает Сикорский.
Глава МИД Польши признал, что многократно предупреждал Россию о сокращении дипломатического корпуса в случае продолжения враждебных действий. По его словам, Москва не только не отказалась от диверсий, но и усилила их.
Он подчеркнул, что если шпионско-диверсионная деятельность направлена на человеческие жертвы, то это следует расценивать как государственный терроризм.
Сикорский объяснил, что решение о закрытии генконсульства РФ в Гданьске будет доведено до российской стороны в течение нескольких часов. Он сказал, что это лишь первая из ответов Варшавы на недавние теракты на железной дороге.
17 ноября Укрзализныця сообщила о задержании поезда Киев — Варшава из-за подрыва части железной дороге в Польше.
По информации польской стороны, подтвержден факт диверсии на железнодорожном участке Варшава — Люблин, где взрывное устройство разрушило путь. В настоящее время ведется расследование этого инцидента.
Позже в Польше сообщили, что к диверсии причастны двое граждан Украины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами, прибыли с территории Беларуси и успели уехать обратно после подрыва.