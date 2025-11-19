Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про що говорили Зеленський і Туск 19 листопада

Як розповів Володимир Зеленський, Туск висловив співчуття щодо загиблих у Тернополі, десятків поранених в інших регіонах України внаслідок російських дронових та ракетних атак.

Прем’єр-міністр поділився із главою держави інформацією від своїх правоохоронних органів та розвідки, яка стосується нещодавніх актів диверсій на польській залізничній дорозі.

За словами Зеленського, для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України використовувався онлайн-месенджер Telegram.

– Я зазначив, що подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема по залізниці. В Укрзалізниці ми впровадили належні заходи для протидії таким диверсіям, – пояснив президент.

Він звернув увагу, що інформація української та польської сторони збігається, адже всі наявні факти вказують на російський слід за всіма інцидентами. Окрім росіян, ніхто у цьому не зацікавлений, переконаний Зеленський.

Як наголосив президент, Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях і ділитися всією інформацією.

Зокрема, вони домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям із боку Росії в майбутньому.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна цінує всю допомогу Польщі та завжди готова працювати разом, щоб захищати життя, протидіяти всім можливим диверсіям і викликам.

