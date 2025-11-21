Силы обороны продолжают контролировать определенные рубежи в северной части Покровска и удерживают важные позиции южнее железной дороги — именно они имеют решающее значение для дальнейшей деоккупации города.

Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.

Ситуация в Покровске на 21 ноября

Как отметили в ДШВ, российские подразделения пытаются прорваться через железнодорожную ветку, чтобы расширить оккупированную часть города.

Однако украинские военные постоянно останавливают эти попытки, нанося противнику ощутимые потери.

Из-за значительного износа личного состава враг вынужден перебрасывать резервы.

В районе Покровска уже зафиксированы подразделения оперативного резерва группировки Центр, в частности личный состав 76 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ.

Чтобы сдержать продвижение оккупантов и обеспечить стабильную зачистку городской застройки, украинская сторона наращивает группировку сил.

В частности, увеличивается количество экипажей БпЛА, которые работают по живой силе, технике и путям подхода противника.

Одной из ключевых задач остается полное перерезание вражеских логистических маршрутов в направлении Покровска.

Для этого применяют как тактическую авиацию, так и армейскую.

Кроме того, на северных окраинах Мирнограда украинские подразделения выходят на завершающий этап зачистки от российских ДРГ.

Для этого также задействованы дополнительные силы разведки и огневого поражения, ведь фиксируются попытки перемещения оккупантов в южных районах города.

В Гришином, расположенном к северо-западу от Покровска, небольшие группы противника пытались пробраться вглубь населенного пункта.

Как отметили в ДШВ, наши военные оперативно обнаружили их и ликвидировали, не допустив никакого продвижения.

Ранее сообщалось, что враг использует густой туман, чтобы продвигаться по южным окраинам Покровска.

