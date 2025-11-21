Сили оборони продовжують контролювати визначені рубежі в північній частині Покровська та утримують важливі позиції південніше від залізниці — саме вони мають вирішальне значення для подальшої деокупації міста.

Про це повідомили в 7 корпусі Десантно-штурмових військ.

Ситуація в Покровську на 21 листопада

Як зазначили у ДШВ, російські підрозділи намагаються прорватися через залізничну гілку, щоб розширити окуповану частину міста.

Однак українські військові постійно зупиняють ці спроби, завдаючи противнику відчутних втрат.

Через значну зношеність особового складу ворог змушений перекидати резерви.

У районі Покровська вже зафіксовано підрозділи оперативного резерву угруповання Центр, зокрема особовий склад 76 десантно-штурмової дивізії ЗС РФ.

Щоб стримати просування окупантів та забезпечити стабільну зачистку міської забудови, українська сторона нарощує угруповання сил.

Зокрема, збільшується кількість екіпажів БпЛА, які працюють по живій силі, техніці та шляхах підходу противника.

Одним із ключових завдань залишається повне перерізання ворожих логістичних маршрутів у напрямку Покровська.

Для цього застосовують як тактичну авіацію, так і армійську.

Крім того, на північних околицях Мирнограда українські підрозділи виходять на завершальний етап зачистки від російських ДРГ.

Для цього також залучено додаткові сили розвідки та вогневого ураження, адже фіксуються спроби переміщення окупантів у південних районах міста.

У Гришиному, що розташоване на північний захід від Покровська, невеликі групи противника намагалися пробратися вглиб населеного пункту.

Як зазначили у ДШВ, наші військові оперативно виявили їх та ліквідували, не допустивши жодного просування.

Раніше повідомлялося, що ворог використовує густий туман для того, щоб просуватися південними околицями Покровська.

