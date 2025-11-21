Идентификация для ВПЛ: способы и что нужно для подтверждения выплат
Вопрос о прохождении физической идентификации в последнее время вызывает много вопросов у граждан.
О том, как проводится идентификация для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров, читайте в нашем материале.
Как часто проходить идентификацию ВПЛ
ВПЛ, получающие пенсию или страховые выплаты, обязаны проходить ежегодную физическую идентификацию — дедлайн установлен до 31 декабря.
Для пенсионеров, остающихся на временно оккупированных территориях, действует еще одно условие: не реже одного раза в полгода они должны осуществлять любую операцию со своего пенсионного счета.
До 1 ноября 2025 года идентификацию должны были пройти получатели государственных социальных пособий, которые на момент начала полномасштабного вторжения состояли на учете в органах соцзащиты на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.
Речь идет о лицах, которые после 24 февраля 2022 года не подавали заявления для продолжения выплат на подконтрольной Украине территории. К этой категории относятся граждане, не имеющие права на пенсию, а также лица с инвалидностью и дети с инвалидностью — те, чьи виды пособий с 1 июля администрирует Пенсионный фонд Украины.
Когда нужно пройти идентификацию для пенсионеров ВПЛ
Постановлением Кабинета министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299 введены новые правила, определяющие дополнительные требования к продлению выплат тем гражданам, которые постоянно или временно находятся:
- за пределами Украины,
- на территориях, которые в настоящее время являются временно оккупированными (ВОТ).
Кто должен проходить физическую идентификацию
До 31 декабря каждого календарного года процедуру идентификации обязаны пройти:
- получатели пенсий, проживающие на ВОТ,
- лица, временно проживающие за границей и получающие пенсионные или страховые выплаты.
Способы идентификации ВПЛ в 2025 году
Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины
Гражданин может зайти в свой личный кабинет на портале и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис или Дія ID, сформированной в приложении Дія. После авторизации на портале доступна процедура дистанционной физической идентификации.
Во время видеоконференции
Идентификацию можно пройти в формате онлайн-общения со специалистом Пенсионного фонда Украины.
Для этого необходимо предварительно подать заявление на назначение даты и времени видеосеанса. Во время разговора необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на контрольные вопросы. Сеанс проводится по определенным правилам и с соблюдением требований по защите персональных данных.
Подать заявление на такую форму идентификации можно:
- через веб-портал Пенсионного фонда, заполнив электронный бланк;
- по телефону в Контакт-центр ПФУ: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.
В зарубежных дипломатических учреждениях Украины
Граждане, находящиеся за границей, могут обратиться в украинское консульство или посольство. Там выдают документ, подтверждающий факт нахождения человека в живых.
Этот документ следует отправить по адресу территориального органа Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением (обычным или с объявленной ценностью), приложив заявление о продлении выплат в произвольной форме.
Также можно подать такие документы в электронном виде через веб-портал ПФУ, прикрепив отсканированные копии и подписав их квалифицированной электронной подписью.
Лично пройти идентификацию в пенсионном фонде или в банке
Если получатель выплат имеет возможность обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или в уполномоченный банк (через который получает средства), достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность, и пройти идентификацию непосредственно на месте.
Когда выплаты прекращаются
Выплата пенсии или страховых выплат приостанавливается, если:
- До 31 декабря соответствующего года территориальный орган ПФУ не получил информации о прохождении физической идентификации гражданами, проживающими за рубежом или на ТОТ. В таком случае приостановка выплат наступает с 1 января следующего года.
- Уполномоченный банк сообщил Пенсионный фонд об отсутствии каких-либо расходных операций на счете пенсионера в течение 6 месяцев, и в то же время в этот период лицо не проходило физическую идентификацию.
Возобновление выплат
Возобновление пенсий или страховых выплат осуществляется после того, как лицо прошло физическую идентификацию. Это возможно в течение одного года с даты прекращения выплат, по решению территориального органа ПФУ.
Важная дополнительная обязанность — подтвердить, что выплаты не получаются от РФ. Лица, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие оттуда на подконтрольную Украине территорию, должны сообщить ПФУ о том, что не получают пенсию или страховые выплаты от РФ.
Без этого продление украинских выплат невозможно.
Сделать это можно одним из следующих способов:
- через веб-портал ПФУ в разделе Дистанционное информирование, авторизовавшись с помощью КЭП или Дия.Подписи;
- во время видеоидентификации;
- лично, подав заявление в сервисный центр Пенсионного фонда.
Как пройти идентификацию ВПЛ через Дія
Внутренне перемещенные лица, получающие пенсионные выплаты, могут воспользоваться несколькими способами прохождения процедуры, и один из самых удобных — именно через Дія.Підпис.
Чтобы пройти идентификацию онлайн, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В правом верхнем углу нужно выбрать раздел Вход и нажать вариант авторизации через Дия.Подпись. После этого на экране появится кнопка для получения кода входа, а далее — QR-код, который следует отсканировать в приложении Дия.
После сканирования система автоматически откроет приложение Дія на телефоне, где нужно навести камеру на QR-код, отображаемый на портале Пенсионного фонда. Далее нужно подтвердить запрос на авторизацию через Дія.Підпис и пройти фотоидентификацию. После подтверждения личности пользователь получает пятизначный код, который также нужно ввести, нажав Далее.
Если все шаги выполнены правильно, авторизация через Дія.Підпис будет подтверждена, о чем появится соответствующее сообщение на экране. После этого пользователь автоматически переходит в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Там необходимо открыть раздел Мои обращения. В этом разделе отображается информация о прохождении идентификации: дата обращения, тип перерасчета или выплаты, а также отметка Идентификация через Дія.Підпис. В списке обращений всегда показывается только последнее зарегистрированное обращение по идентификации.