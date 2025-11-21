Вопрос о прохождении физической идентификации в последнее время вызывает много вопросов у граждан.

О том, как проводится идентификация для внутренне перемещенных лиц и пенсионеров, читайте в нашем материале.

Как часто проходить идентификацию ВПЛ

ВПЛ, получающие пенсию или страховые выплаты, обязаны проходить ежегодную физическую идентификацию — дедлайн установлен до 31 декабря.

Для пенсионеров, остающихся на временно оккупированных территориях, действует еще одно условие: не реже одного раза в полгода они должны осуществлять любую операцию со своего пенсионного счета.

До 1 ноября 2025 года идентификацию должны были пройти получатели государственных социальных пособий, которые на момент начала полномасштабного вторжения состояли на учете в органах соцзащиты на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Речь идет о лицах, которые после 24 февраля 2022 года не подавали заявления для продолжения выплат на подконтрольной Украине территории. К этой категории относятся граждане, не имеющие права на пенсию, а также лица с инвалидностью и дети с инвалидностью — те, чьи виды пособий с 1 июля администрирует Пенсионный фонд Украины.

Когда нужно пройти идентификацию для пенсионеров ВПЛ

Постановлением Кабинета министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299 введены новые правила, определяющие дополнительные требования к продлению выплат тем гражданам, которые постоянно или временно находятся:

за пределами Украины,

на территориях, которые в настоящее время являются временно оккупированными (ВОТ).

Кто должен проходить физическую идентификацию

До 31 декабря каждого календарного года процедуру идентификации обязаны пройти:

получатели пенсий, проживающие на ВОТ,

лица, временно проживающие за границей и получающие пенсионные или страховые выплаты.

Способы идентификации ВПЛ в 2025 году

Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Гражданин может зайти в свой личный кабинет на портале и авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи Дія.Підпис или Дія ID, сформированной в приложении Дія. После авторизации на портале доступна процедура дистанционной физической идентификации.

Во время видеоконференции

Идентификацию можно пройти в формате онлайн-общения со специалистом Пенсионного фонда Украины.

Для этого необходимо предварительно подать заявление на назначение даты и времени видеосеанса. Во время разговора необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на контрольные вопросы. Сеанс проводится по определенным правилам и с соблюдением требований по защите персональных данных.

Подать заявление на такую форму идентификации можно:

через веб-портал Пенсионного фонда, заполнив электронный бланк;

по телефону в Контакт-центр ПФУ: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

В зарубежных дипломатических учреждениях Украины

Граждане, находящиеся за границей, могут обратиться в украинское консульство или посольство. Там выдают документ, подтверждающий факт нахождения человека в живых.

Этот документ следует отправить по адресу территориального органа Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением (обычным или с объявленной ценностью), приложив заявление о продлении выплат в произвольной форме.

Также можно подать такие документы в электронном виде через веб-портал ПФУ, прикрепив отсканированные копии и подписав их квалифицированной электронной подписью.

Лично пройти идентификацию в пенсионном фонде или в банке

Если получатель выплат имеет возможность обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ или в уполномоченный банк (через который получает средства), достаточно предоставить документ, удостоверяющий личность, и пройти идентификацию непосредственно на месте.

Когда выплаты прекращаются

Выплата пенсии или страховых выплат приостанавливается, если:

До 31 декабря соответствующего года территориальный орган ПФУ не получил информации о прохождении физической идентификации гражданами, проживающими за рубежом или на ТОТ. В таком случае приостановка выплат наступает с 1 января следующего года.

Уполномоченный банк сообщил Пенсионный фонд об отсутствии каких-либо расходных операций на счете пенсионера в течение 6 месяцев, и в то же время в этот период лицо не проходило физическую идентификацию.

Возобновление выплат

Возобновление пенсий или страховых выплат осуществляется после того, как лицо прошло физическую идентификацию. Это возможно в течение одного года с даты прекращения выплат, по решению территориального органа ПФУ.

Важная дополнительная обязанность — подтвердить, что выплаты не получаются от РФ. Лица, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие оттуда на подконтрольную Украине территорию, должны сообщить ПФУ о том, что не получают пенсию или страховые выплаты от РФ.

Без этого продление украинских выплат невозможно.

Сделать это можно одним из следующих способов:

через веб-портал ПФУ в разделе Дистанционное информирование, авторизовавшись с помощью КЭП или Дия.Подписи;

во время видеоидентификации;

лично, подав заявление в сервисный центр Пенсионного фонда.

Как пройти идентификацию ВПЛ через Дія

Внутренне перемещенные лица, получающие пенсионные выплаты, могут воспользоваться несколькими способами прохождения процедуры, и один из самых удобных — именно через Дія.Підпис.

Чтобы пройти идентификацию онлайн, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. В правом верхнем углу нужно выбрать раздел Вход и нажать вариант авторизации через Дия.Подпись. После этого на экране появится кнопка для получения кода входа, а далее — QR-код, который следует отсканировать в приложении Дия.

После сканирования система автоматически откроет приложение Дія на телефоне, где нужно навести камеру на QR-код, отображаемый на портале Пенсионного фонда. Далее нужно подтвердить запрос на авторизацию через Дія.Підпис и пройти фотоидентификацию. После подтверждения личности пользователь получает пятизначный код, который также нужно ввести, нажав Далее.

Если все шаги выполнены правильно, авторизация через Дія.Підпис будет подтверждена, о чем появится соответствующее сообщение на экране. После этого пользователь автоматически переходит в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Там необходимо открыть раздел Мои обращения. В этом разделе отображается информация о прохождении идентификации: дата обращения, тип перерасчета или выплаты, а также отметка Идентификация через Дія.Підпис. В списке обращений всегда показывается только последнее зарегистрированное обращение по идентификации.

Источник : Пенсионный фонд

