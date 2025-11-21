Президент Владимир Зеленский провел беседу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

Беседа Зеленского, Вэнса и Дрисколла: о чем говорили

Президент Украины сообщил в своем Telegram, что почти час разговаривал с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом.

— Мы успели обсудить многие детали предложения американской стороны по окончанию войны и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира. Благодарен за внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами, — сообщил глава государства.

Он отметил, что стороны договорились, что Украина вместе с США и Европой будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным.

— Украина всегда уважала и уважает стремление президента Трампа положить конец кровопролитию, и мы воспринимаем положительно каждое реалистичное предложение. Договорились быть на постоянной связи, и команды готовы работать 24/7. Спасибо!, — добавил Зеленский.

К слову, ранее Зеленский обратился к народу по поводу “мирного плана”, отметив, что перед Украиной стоит очень сложный выбор.

