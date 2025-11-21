Президент Володимир Зеленський провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деніелем Дрісколлом.

Розмова Зеленського, Венса та Дрісколла: про що говорили

Президент України повідомив у своєму Telegram, що майже годину говорив з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом.

– Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами, – повідомив голова держави.

Він повідомив, що сторони домовилися, що Україна разом з США та Європою працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним.

– Україна завжди поважала та поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7. Дякую!, – додав Зеленський.

До речі, раніше Зеленський звернувся до народу через “мирний план”, зазначивши, що перед Україною дуже складний вибір.

