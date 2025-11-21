Обговорили “мирний план” США: Зеленський провів розмову з Венсом
- Відбулась розмова Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і міністром Сухопутних військ США Деніелем Дрісколлом.
- Сторони домовилися, що у контексті "мирного плану" разом з США та Європою працюватимуть на рівні радників.
- Це, зауважив Зеленський, має допомогти, щоб шлях до миру став дійсно працездатним.
Розмова Зеленського, Венса та Дрісколла: про що говорили
Президент України повідомив у своєму Telegram, що майже годину говорив з віцепрезидентом США Венсом і міністром Сухопутних військ США Дрісколлом.
– Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру. Вдячний за увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами, – повідомив голова держави.
Він повідомив, що сторони домовилися, що Україна разом з США та Європою працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним.
– Україна завжди поважала та поважає прагнення президента Трампа закінчити кровопролиття, і ми сприймаємо позитивно кожну реалістичну пропозицію. Домовилися бути на постійному зв’язку, і команди готові працювати 24/7. Дякую!, – додав Зеленський.
До речі, раніше Зеленський звернувся до народу через “мирний план”, зазначивши, що перед Україною дуже складний вибір.