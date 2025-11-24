Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не позволит признать российскую оккупацию своих территорий, наложить вето на выбор альянсов и не примет ограничений по численности Вооруженных сил.

Об этом он сообщил на 4-м парламентском саммите Международной Крымской платформы в Стокгольме в понедельник, 24 ноября.

Стефанчук о красных линиях “мирного плана” Трампа

Руслан Стефанчук отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО должны быть элементами как гарантий безопасности, так и мирного плана.

По его словам, справедливым будет использование российских замороженных активов, потому что это цена за агрессию, унесенные жизни и разрушения.

Спикер выразил надежду, что 18-19 декабря Совет Евросоюза примет по этому поводу справедливое решение.

Также председатель Верховной Рады обозначил украинские красные линии “мирного плана”, “за которые никто не имеет права зайти ни физически, ни юридически, ни морально”.

— Никакого правового признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений в отношении Сил обороны Украины. Никакого вето на право Украины выбирать будущие альянсы, — сказал он.

Стефанчук также подчеркнул, что любой настоящий мирный процесс должен основываться на понятном принципе: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы.

Спикер парламента отметил, что украинцы никогда не отказывались от своего языка, своей веры и национальной идентичности.

— С первого дня войны Украина стремится к миру, который уважает нашу независимость, наш суверенитет и наше достоинство. Украина готова к содержательным переговорам о завершении войны, в том числе на уровне лидеров, — говорит Стефанчук.

Что известно о переговорах по “мирному плану” в Женеве

23 ноября в Женеве состоялись переговоры по мирному плану для Украины. Украинскую делегацию возглавил глава ОП Андрей Ермак.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры американской и украинской делегаций в Швейцарии были, возможно, “самыми продуктивными и содержательными” с момента привлечения администрации Трампа к мирному процессу.

Ночью 24 ноября делегации опубликовали совместное заявление по результатам переговоров. В нем говорится, что стороны подготовили обновленный рамочный документ по мирному урегулированию.

Окончательные решения будут принимать президенты Украины и США.

Владимир Зеленский, комментируя “мирный план” США, заявил, что украинцы сейчас находятся в “критическом моменте”. По его словам, есть “много шума в СМИ” и политического давления на Киев.

