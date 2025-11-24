Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не дозволить визнати російську окупацію своїх територій, накласти вето на вибір альянсів та не прийме обмежень щодо чисельності Збройних сил.

Про це він повідомив на 4-му парламентському саміті Міжнародної Кримської платформи у Стокгольмі в понеділок, 24 листопада.

Стефанчук про червоні лінії “мирного плану” Трампа

Руслан Стефанчук зазначив, що членство України в ЄС та НАТО мають бути елементами як гарантій безпеки, так і мирного плану.

За його словами, справедливим буде використання російських заморожених активів, тому що це ціна за агресію, забрані життя та руйнування.

Спікер висловив сподівання, що 18-19 грудня Рада Євросоюзу прийме з цього приводу справедливе рішення.

Також голова Верховної Ради окреслив українські “червоні лінії” мирного плану, “за які ніхто не має права зайти ані фізично, ані юридично, ані морально”.

– Жодного правового визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень щодо Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати майбутні альянси, – сказав він.

Стефанчук також наголосив, що будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на зрозумілому принципі: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.

Спікер парламенту зазначив, що українці ніколи не відмовлялися від власної мови, своєї віри та національної ідентичності.

– Від першого дня війни Україна прагне миру, який поважає нашу незалежність, наш суверенітет і нашу гідність. Україна готова до змістовних перемовин щодо завершення війни, включаючи на рівні лідерів, – каже Стефанчук.

Що відомо про переговори щодо “мирного плану” у Женеві

23 листопада у Женеві відбулися переговори щодо мирного плану для України. Українську делегацію очолив голова ОП Андрій Єрмак.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори американської та української делегацій у Швейцарії були, можливо, “найпродуктивнішими та найзмістовнішими” з моменту залучення адміністрації Трампа до мирного процесу.

Вночі 24 листопада делегації опублікували спільну заяву за результатами переговорів. У ній сказано, що сторони підготували оновлений рамковий документ щодо мирного врегулювання.

Остаточні рішення ухвалюватимуть президенти України та США.

Володимир Зеленський, коментуючи “мирний план” США, заявив, що українці зараз перебувають у “критичному моменті”. За його словами, є “багато галасу в ЗМІ” і політичного тиску на Київ.

